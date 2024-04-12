В Акорде под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева проходит заседание Национального совета по науке и технологиям, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

По словам Президента, несмотря на принимаемые меры по индустриализации национальной экономики, ее сырьевой характер пока существенно не изменился. Перед Правительством стоит задача построения новой модели экономики, ядром которой должны стать устойчивые цепочки добавленной стоимости. Большой потенциал в этом направлении имеется в нефтесервисной и нефтехимической отраслях (производство пластика, углеродных нанотрубок, карбонового волокна, графена).

— На первом заседании Совета мною поручалось Правительству реализовать комплекс мер по переходу на открытую прикладную модель науки с концентрацией ресурсов исследовательских институтов и университетов. Нужно, чтобы научные проекты отвечали не только академическим запросам, но и учитывали стратегические цели развития страны и потребности экономики. Для этого на основе лучшего международного опыта следует определить четкие приоритеты исследований, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Особое значение, по словам Главы государства, имеет коммерциализация научных разработок.

— К примеру, исследования ученых можно задействовать для снижения издержек в сфере жилищно-коммунального хозяйства и внедрения ресурсосберегающих технологий, а также в ремонте и строительстве дорог с учетом особенностей нашего климата. Активное развитие должна получить «наука простых вещей». Для этого необходимо выстроить эффективные механизмы взаимодействия научного сообщества и бизнеса, — прокомментировал он. — При акиматах предстоит сформировать научные советы, которые будут способствовать решению задач в этом направлении. В процесс широкого внедрения результатов научных исследований должны быть вовлечены крупные предприятия во всех регионах страны.

Президент сказал о необходимости масштабировать успешный опыт с участием всех крупных производственных компаний. Правительству следует продолжить стимулирование бизнеса посредством предоставления налоговых льгот и инвестиционных преференций за затраты на науку.

По словам Касым-Жомарта Токаева, серьезные задачи перед отечественной наукой стоят в свете необходимости декарбонизации экономики Казахстана. Многие развитые страны активно реализуют проекты по возобновляемым источникам энергии и уже располагают соответствующим технологическим потенциалом для перехода к безуглеродному развитию и создания новых экономических кластеров. Чтобы не отстать от глобальных тенденций в этой сфере, требуются собственные научные разработки, учитывающие нашу специфику.