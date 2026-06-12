На уголь приходится около половины всей погрузки железнодорожного транспорта Казахстана — КТЖ

В 2025 году было перевезено порядка 106 млн тонн угля с четырех основных бассейнов — Экибастузского, Шубаркольского, Карагандинского и месторождения Каражыра, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам заместителя директора филиала АО «НК „КТЖ“ — Дирекция интегрирования Гани Есенбаева, уголь остается ключевым грузом на сети железных дорог страны. Уголь также является самым маршрутизированным грузом: около 78% перевозок осуществляется маршрутами — целыми составами от разреза до станции назначения или ТЭЦ без переработки в пути. Это позволяет ускорить доставку, сократить оборот вагонов и снизить нагрузку на железнодорожную инфраструктуру.

В отопительный сезон в перевозках задействовано от 18 до 20 тысяч полувагонов из общего парка в 29 тысяч единиц. В период с мая 2025 года по апрель 2026 года перевезено 107 млн тонн угля, что на 4% больше по сравнению с предыдущим сезоном. В адрес теплоэлектроцентралей поставлено около 69 млн тонн, что на 6% больше.

Коммунально-бытовой сектор обеспечен углем в объеме 6,3 млн тонн. В структуре перевозок 64% приходится на ТЭЦ, около 30% — на экспорт и 6% — на нужды населения.

Вместе с тем в отрасли ожидается рост объемов перевозок в связи с реализацией национального проекта по развитию угольной генерации.

— Мы понимаем, что перевозки грузов увеличится оценочно от 107 миллионов тонн до 125 миллионов тонн почти на пятую часть, — сообщил Гани Есенбаев.

Это потребует дополнительного подвижного состава и локомотивной тяги. В частности, до 2032 года планируется закупить порядка 10 тысяч полувагонов.

Кроме того, ведется модернизация железнодорожной инфраструктуры, включая строительство новых участков и увеличение пропускной способности. В 2025 году в Казахстане было отремонтировано около 1,5 тыс. км путей, а в 2026 году планируется обновить еще порядка 1800 км.

Также продолжается закуп локомотивов: в 2025 году приобретено около 149 единиц, в 2026 году заключены контракты на поставку еще 266.

По словам спикера, развитие инфраструктуры и логистики позволит не только обеспечить внутренний рынок, но и расширить экспортные направления, включая рынки Центральной Азии и Китая.

Ранее сообщалось, что почти 29 млн тонн угля за три месяца добыли в Казахстане и новые угольные источники энергии появятся еще в шести городах страны.