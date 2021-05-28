Научный институт изучения Улуса Джучи будет создан в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международно-практическая конференция «Улуг Улус-Золотая Орда: истоки, история и наследие» проходит в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев в ходе конференции рассказывая роль Золотой Орды в истории, отметил, что при Минобразования создается Научный институт изучения Улуса Джучи.

«Без всякого преувеличения можно утверждать, что Золотая Орда - это колыбель нашей государственности. Именно поэтому по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева 2019-2020 годы прошли под знаком 750-летия Золотой Орды. Мы предстали ее наследниками перед лицом всего мира и тем самым положили начало восстановлению исторической справедливости. При этом необходимо помнить важное кредо, озвученное Главой государства: «Историей должны заниматься историки, а не политики». Упоение собственным величием, смешивание истории с мифами, романтизация страниц нашего прошлого - это тупиковый, бесполезный путь. Нет, мы должны скрупулезно должны изучать историю в отрыве от конъюнктуры, закрашивать ее белые пятна, проводить тщательную деконструкцию судьбоносных событий», - рассказал Даурен Абаев.

«Во многом с этой целью по поручению Президента создается «Научный институт изучения Улуса Джучи» при министерстве образования и науки. Название института говорит само за себя. Мы воспринимаем исторический этап от проведения Таласского курултая 1269 года до гибели Кенесары как единое непрерывное целое» - отмечает первый заместитель руководителя АП.

Отметим, что конференция посвящена роли Улуг Улуса-Золотой Орды в мировой истории, формировании государств евразийского пространства, взаимосвязи тюркского, персидского, кавказского ареала и славянского миров в средневековье и новое время.