Научно-познавательному проекту «По следам Яссауи» окажет поддержку TIKA

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Научно-познавательная экспедиция «По следам Яссауи», организованная государственным историко-культурным музеем-заповедником «Азрет Султан» Министерства культуры и спорта РК, станет проектом, общим для тюркских стран. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Государственного историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан».

Для более глубокого ознакомления с научно-познавательным проектом «По следам Ясауи» с рабочим визитом город Туркестан посетил координатор в Казахстане Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA) Исмаил Гюрлек.

В ходе визита он встретился с директором государственного историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан» Нурболатом Ахметжановым, ознакомился с историческими рукописями, имеющимися у Сейдалима Юлдашева, потомка Жусип-ата, который был современником, учеником и племянником Ходжи Ахмета Яссауи.

«Работа, проводимая Государственным историко-культурным музеем-заповедником «Азрет Султан» по изучению истории, связанной с личностью Великого Учителя Ходжи Ахмета Яссауи, поиск новых сведений - большая радость не только для народа Турции, но и всех тюркских стран. Передачи, посвященные рукописям и историческим сведениям, обнаруженным благодаря проекту «По следам Яссауи», показанные на телеканалах Турецкой Республики, вызвали широкий общественный резонанс. Передаю вам привет и благодарность наших министров и руководства агентства. Предлагаем поддержку в дальнейшей реализации проекта на более широком уровне. Принять участие в проекте – и наш долг»,- сказал Исмаил Гюрлек.

По словам представителя Турецкого агентства по сотрудничеству и координации, турецкая сторона готова содействовать в привлечении специальных центров для полного перевода оригинала рукописи, реставрации экспонатов

Выпустить электронную книгу и распространить ее во всех тюркских странах.

»Есть еще немало неизведанных тайн в истории Ходжи Ахмета Яссауи. Ученики Великого мыслителя распространяли его учение в более 100 странах. Исследуя сведения его потомков и последователей, мы сможем восполнить белые пятна мира Яссауи. К примеру, благодаря рукописям Жусипа-ата мы узнали, как звали родную сестру Ходжи Ахмета Ясаи. До этого эти сведения нигде не встречались. Много новых сведений смогли узнать и об истории самого Жусипа-ата, племянника Азрет Султана. Более подробная информация станет известна позже. Переводом рукописи занимаются наши специалисты.

Помимо этого, в рамках проекта «По следам Яссауи» недавно у потомка Ходжи Ахмета Яссауи, 98-летнего аксакала Ибрахимжана, проживающего в городе Намангане Узбекистанской Республики, нашли рукопись и печать. Обнаружен и 800-летний посох, принадлежавший родственнику по материнской линии Ахмета Яссауи Тагайын-ата. Эта работа будет продолжена. Благодарим за стремление помочь, специальный визит. Уверен, что объединив усилия, мы сможем представить еще много ценных сведений, общих для всех тюркских народов. Наряду с этим, мы обсудили с Исмаилом Гюрлеком реставрационные работы, музеефикацию, строительство рядом с мавзолеем Укаш-ата визит-центра и мечети, возведения здания музея, благоустройства. Представитель Турецкого агентства по сотрудничеству и координации выразил поддержку проектам»,- сказал директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан» Нурболат Ахметжанов.

В ходе официальной встречи были обсуждены также координация действий по реализации проекта «По следам Яссауи», а также такие вопросы, как пропаганда ценных исторических материалов, обнаруженных в ходе научного проекта, при необходимости реставрация, рассмотрение перспектив распространения новых сведений в тюркском мире с целью пропаганды религиозных и исторических памятников, связанных с именем Яссауи, создание совместных экскурсионных маршрутов, развитие долгосрочных и разносторонних взаимоотношений двух сторон в рамках полномочий, формирование туристического имиджа, обмен опытом между специалистами сферы музея, повышение квалификации, стабильное развитие туризма, укрепление историко-культурных связей и другие.

В ходе двухдневного визита представители Турецкого агентства по сотрудничеству и координации посетили мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи, средневековое городище Сауран, мавзолей Укаш-ата.