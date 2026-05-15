Научно-исследовательский институт Яссауи построят в Туркестане

В рамках неформального саммита Организации тюркских государств, проходящего в городе Туркестан, в Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмета Яссауи состоялась церемония закладки капсулы здания Научно-исследовательского института Яссауи, передает Kazinform со ссылкой на Миннауки и высшего образования РК.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на заседаниях Национального курултая и ряде стратегических встреч поручал всесторонне изучать наследие Ходжи Ахмета Яссауи, широко популяризировать его духовное учение среди молодежи, а также превратить Туркестан в духовный и научный центр тюркского мира.

В рамках реализации данных поручений создаваемый Научно-исследовательский институт Яссауи станет международным научно-академическим центром по изучению тюркской цивилизации, суфийского учения и историко-культурной преемственности тюркских народов.

В торжественной церемонии приняли участие вице-министр культуры и информации Республики Казахстан Айбек Сыдыков, председатель Совета аксакалов Организации тюркских государств Бинали Йылдырым, министр национального образования Турецкой Республики Юсуф Текин, министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мехмет Фатих Каджыр, министр торговли Турецкой Республики Омер Болат, а также государственные и общественные деятели Казахстана и Турции, ученые и представители интеллигенции.

В новом научном комплексе будут комплексно изучаться духовно-философское наследие Ходжи Ахмета Яссауи, история, литература, культура, религия и цивилизация тюркского мира. На базе института планируется реализация международных научных проектов, проведение археографических и текстологических исследований, сбор, цифровизация и введение в научный оборот редких рукописей и исторических материалов.

Кроме того, здесь будут организовываться международные конференции, симпозиумы, научные стажировки и академические семинары с участием отечественных и зарубежных ученых. Особое внимание будет уделено подготовке молодых исследователей и докторантов, а также развитию междисциплинарных исследований в области тюркологии, теологии, языкознания и гуманитарных наук.

В новом шестиэтажном здании общей площадью более 13 тысяч квадратных метров разместятся Теологический факультет, Центр лингвистики, Научно-исследовательский институт Тюркологии, Научно-исследовательский институт Яссавиведения, современные прикладные лаборатории, музей ценных рукописей и выставочный центр, а также специальные экспозиционные площадки для хранения и демонстрации редких рукописей по тюркологии.

Кроме того, в здании предусмотрены международный конференц-зал на 420 мест, учебные и подготовительные аудитории, кабинеты профессорско-преподавательского состава, офисы деканата и административных подразделений, столовая и зоны отдыха. Комплекс планируется использовать как современный образовательный и научно-исследовательский центр, рассчитанный примерно на 1 500–2 000 студентов.

Ранее сообщалось, что Правительство Казахстана утвердило план по популяризации наследия Ходжи Ахмета Яссауи на 2026–2028 годы.