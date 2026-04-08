Научно-исследовательский институт в сфере горнодобычи появится в Алматы
В рамках бизнес-форума «Алматы — Шанхай» представлен инвестиционный проект китайской компании Beijing Fuxing Yihua Technology Co., Ltd., предусматривающий создание научно-исследовательского института в области горнодобывающей промышленности, передает агентство Kazinform.
Как отметили в акимате города, будущий институт будет специализироваться на анализе состава минерального сырья, проектировании обогатительных процессов и разработке металлургических технологий.
Вице-президент пекинской компании Фусин Ихуа отметил, что Казахстан обладает значительным потенциалом в горнодобывающей отрасли, однако в ряде направлений сохраняется дефицит научно-технологической экспертизы.
— Казахстан — крупная горнодобывающая страна. В таких направлениях, как обогатительные испытания, разработка металлургических процессов и анализ состава минерального сырья, наблюдается определенный дефицит. Мы видим потенциал данного рынка, — подчеркнул он.
