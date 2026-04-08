РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:12, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Научно-исследовательский институт в сфере горнодобычи появится в Алматы

    В рамках бизнес-форума «Алматы — Шанхай» представлен инвестиционный проект китайской компании Beijing Fuxing Yihua Technology Co., Ltd., предусматривающий создание научно-исследовательского института в области горнодобывающей промышленности, передает агентство Kazinform.

    Научно-исследовательский институт в сфере горнодобычи появится в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Как отметили в акимате города, будущий институт будет специализироваться на анализе состава минерального сырья, проектировании обогатительных процессов и разработке металлургических технологий.

    Вице-президент пекинской компании Фусин Ихуа отметил, что Казахстан обладает значительным потенциалом в горнодобывающей отрасли, однако в ряде направлений сохраняется дефицит научно-технологической экспертизы.

    Научно-исследовательский институт в сфере горнодобычи появится в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    — Казахстан — крупная горнодобывающая страна. В таких направлениях, как обогатительные испытания, разработка металлургических процессов и анализ состава минерального сырья, наблюдается определенный дефицит. Мы видим потенциал данного рынка, — подчеркнул он.

    Ранее эксперт рассказал о перспективах горнодобывающей отрасли в Казахстане. 

    Научно-исследовательский институт в сфере горнодобычи появится в Алматы
    Фото: акимат Алматы
    Теги:
    Добыча Инвестиции Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
