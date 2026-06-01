На участке трассы Астана — Кокшетау — Петропавловск вводится временное ограничение движения

АО «НК «ҚазАвтоЖол» сообщает о введении временного ограничения движения на участке автомобильной дороги республиканского значения «Астана – Кокшетау (с обходом) – Петропавловск – граница РФ (п/п Жана жол)», передает Kazinform.

Ограничение вводится с 04:00 часов 2 июня 2026 года в связи с проведением работ по среднему ремонту на участке км 473 — 483.

Движение будет временно ограничено для всех видов транспорта на участке км 0 - 2,5 – от поста ГАИ «Южный» до улицы Караванной рабочего поселка города Петропавловска. На период проведения ремонтных работ движение легкового автотранспорта будет организовано по альтернативным маршрутам через город Петропавловск.

Для грузового автотранспорта предусмотрен объезд по следующим автомобильным дорогам:

– KZ15-02 «Петерфельд – Архангельское – Новокаменка – а/д «Жезказган – Аркалык – Петропавловск», км 0 - 30,519;

– KAZ13 «Жезказган – Аркалык – Петропавловск», км 938 - 946.

Возобновление движения планируется в 04:00 часов 3 июня 2026 года.

АО «НК «ҚазАвтоЖол» просит водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям, заранее планировать маршрут, учитывать возможное увеличение времени в пути, соблюдать требования временных дорожных знаков, скоростной режим и правила дорожного движения.

Ранее сообщалось о том, что движение временно ограничат на объездной дороге в Астане.