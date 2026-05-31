Движение временно ограничат на объездной дороге в Астане

Как сообщили в нацкомпании «ҚазАвтоЖол», ограничения введут на участке км 8–22. Сроки обозначены до 15 июня 2026 года. На время проведения работ движение в сторону Караганды организуют по объездному маршруту через направления Костанай, Кокшетау, Косшы и Караганда.

На участке установят временные дорожные знаки и информационные указатели.

Фото: КазАвтоЖол

Водителей просят заранее планировать маршрут, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что проезд вдоль улицы Сауран закроют на месяц из-за ремонта инженерных сетей.