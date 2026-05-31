Движение временно ограничат на объездной дороге в Астане
На участке автодороги «Обход города Астана» временно ограничат движение транспорта из-за среднего ремонта, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в нацкомпании «ҚазАвтоЖол», ограничения введут на участке км 8–22. Сроки обозначены до 15 июня 2026 года. На время проведения работ движение в сторону Караганды организуют по объездному маршруту через направления Костанай, Кокшетау, Косшы и Караганда.
На участке установят временные дорожные знаки и информационные указатели.
Водителей просят заранее планировать маршрут, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что проезд вдоль улицы Сауран закроют на месяц из-за ремонта инженерных сетей.