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    Движение временно ограничат на объездной дороге в Астане

    На участке автодороги «Обход города Астана» временно ограничат движение транспорта из-за среднего ремонта, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Движение временно ограничат на объездной дороге Астаны
    Фото: акимат

    Как сообщили в нацкомпании «ҚазАвтоЖол», ограничения введут на участке км 8–22. Сроки обозначены до 15 июня 2026 года. На время проведения работ движение в сторону Караганды организуют по объездному маршруту через направления Костанай, Кокшетау, Косшы и Караганда.

    На участке установят временные дорожные знаки и информационные указатели.

    Движение временно ограничат на объездной дороге Астаны
    Фото: КазАвтоЖол

    Водителей просят заранее планировать маршрут, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.

    Ранее сообщалось, что проезд вдоль улицы Сауран закроют на месяц из-за ремонта инженерных сетей.

    Дороги КазАвтоЖол Астана Водители Общество Ограничения
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор