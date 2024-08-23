Нацстандарт: какие требования предъявляют к электронным учебникам в Казахстане

Новый национальный стандарт требует, чтобы электронные учебники поддерживали различные виды мультимедийных и интерактивных элементов, что расширяет возможности взаимодействия с учебным материалом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК.

В ведомстве напомнили, что с 1 июля 2024 года в Казахстане вступил в силу новый национальный стандарт СТ РК ISO/IEC TR 18120-2023 «Информационные технологии. Обучение, образование и подготовка. Требования к электронным учебникам в образовании». Он направлен на создание единых требований к разработке и использованию электронных учебников.

Генеральный директор КазСтандарта Еркежан Амирханова подчеркнула важность внедрения стандарта.

— Основная цель стандарта — определить единый подход к разработке и использованию электронных учебников в образовательной среде, что обеспечит максимальную пользу от их применения и повысит эффективность образовательного процесса, — сказала она.

Согласно стандарту, электронные учебники должны предоставлять учащимся, учителям и преподавателям возможность:

комментировать текст;

добавлять закладки, примечания и гиперссылки;

выделять важные части текста;

«сворачивать» менее значимые для пользователей фрагменты контента, что способствует индивидуализации обучения.

Для пользователей, предпочитающих сложные шрифты, предусмотрена поддержка добавления нарисованных аннотаций.

Кроме того, стандарт требует, чтобы электронные учебники поддерживали различные виды мультимедийных и интерактивных элементов, что расширяет возможности взаимодействия с учебным материалом и делает обучение более увлекательным и эффективным.

Напомним, по сообщению Министерства просвещения, перевод казахстанских школьных учебников в цифровой формат составляет 100%.