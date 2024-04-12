РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:52, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    100% казахстанских учебников переведены в цифровой формат

    учебники
    Фото: Виктор Федюнин / МИА «Казинформ»

    По сообщению Министерства просвещения, на сегодня перевод казахстанских школьных учебников в цифровой формат составляет 100%, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

    Книги прошли государственную экспертизу и включены в список учебно-методических комплексов. Цифровые учебники разрабатываются на 11 платформах 13 издательств страны.

    — В целях внедрения инновационных подходов в преподавании дисциплин разработаны методические рекомендации для их использования педагогами. Учителя проводят уроки с использованием современных цифровых технологий, онлайн-коммуникаций, дифференциации и индивидуализации, а также улучшают знания по использованию онлайн-ресурсов, — отметила заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования МП РК Майра Мелдебекова.

    Кроме того, в Министерстве заявили, что ведется работа по открытию 1 345 современных кабинетов по робототехнике, STEM, химии, физике, биологии. До конца года 1 072 школы 20 регионов будут оснащены современными кабинетами.

    В начале месяца начался период подачи заявок на поступление в школы Астаны, но некоторые родители уже жалуются на систему подачи заявлении. Подробнее о сложностях поступления в школы и планах решения проблем в образовании – в материале корреспондента агентства Kazinform.

    Теги:
    Технологии Минпросвещения РК Цифровой Казахстан Дети Образование школа
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!