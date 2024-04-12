100% казахстанских учебников переведены в цифровой формат

По сообщению Министерства просвещения, на сегодня перевод казахстанских школьных учебников в цифровой формат составляет 100%, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

Книги прошли государственную экспертизу и включены в список учебно-методических комплексов. Цифровые учебники разрабатываются на 11 платформах 13 издательств страны.

— В целях внедрения инновационных подходов в преподавании дисциплин разработаны методические рекомендации для их использования педагогами. Учителя проводят уроки с использованием современных цифровых технологий, онлайн-коммуникаций, дифференциации и индивидуализации, а также улучшают знания по использованию онлайн-ресурсов, — отметила заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования МП РК Майра Мелдебекова.

Кроме того, в Министерстве заявили, что ведется работа по открытию 1 345 современных кабинетов по робототехнике, STEM, химии, физике, биологии. До конца года 1 072 школы 20 регионов будут оснащены современными кабинетами.

В начале месяца начался период подачи заявок на поступление в школы Астаны, но некоторые родители уже жалуются на систему подачи заявлении. Подробнее о сложностях поступления в школы и планах решения проблем в образовании – в материале корреспондента агентства Kazinform.