Нацпроект МЭКС: Канат Бозумбаев посетил предприятия по производству приборов учета в Алматы

В рабочей поездке его сопровождали аким Алматы Дархан Сатыбалды, заместитель министра промышленности и строительства Жаннат Дубирова, председатель правления АО «КазцентрЖКХ» Нурлан Солтамбеков.

Фото: primeminister.kz

Делегация посетила производственные площадки ТОО «Nero Group» и ТОО «Корпорация SAIMAN», где налажен выпуск приборов учета электроэнергии, воды, газа и тепла, а также внедряются цифровые системы мониторинга энергоресурсов.

Группа компаний NERO является резидентом СЭЗ «ПИТ Алатау». Производственные мощности предприятия позволяют ежегодно выпускать до 1,2 млн приборов учета электроэнергии, 1,5 млн приборов учета воды, 1 млн приборов учета газа и до 25 тыс. приборов учета тепловой энергии.

Численность персонала составляет 150 человек. По итогам прошлого года объем производства ТОО «NERO INDUSTRIES» достиг 20 млрд тенге при уровне локализации 70%, с планами увеличения данного показателя до 95% в этом году.

Фото: primeminister.kz

В ходе осмотра были представлены планы по запуску новых производств, включая кабельную продукцию, а также расширение линейки приборов учета газа. Отдельно презентована инициатива по созданию научно-образовательного кластера Smart Energy совместно с Energo University (АУЭС), ориентированного на подготовку инженерных кадров и развитие прикладных исследований в сфере энергетики.

В рамках посещения ТОО «Корпорация SAIMAN» делегация ознакомилась с производственной инфраструктурой предприятия, которое более 30 лет осуществляет выпуск электротехнической продукции и приборов учета энергоресурсов.

Фото: primeminister.kz

Производственные мощности SAIMAN позволяют ежегодно выпускать до 800 тыс. приборов учета электроэнергии, до 600 тыс. приборов учета воды, до 300 тыс. приборов учета газа и до 8 тыс. приборов учета тепловой энергии. Численность персонала предприятия составляет 210 человек. Вся продукция включена в Реестр отечественных товаропроизводителей и имеет необходимые сертификаты, при этом средняя доля внутристрановой ценности достигает 65%.

Фото: primeminister.kz

Канат Бозумбаев подчеркнул важность поддержки отечественных товаропроизводителей при реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. В настоящее время ведется системная работа по формированию единых требований и стандартов к приборам учета с внедрением цифровых и «умных» технологий и их последующей интеграцией во всех секторах ЖКХ и на всей территории страны. Это позволит повысить прозрачность и эффективность учета ресурсов, сократить потери и финансовые издержки, а также улучшить качество коммунальных услуг.

Фото: primeminister.kz

Напомним, Правительство Казахстана в конце 2024 года утвердило национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС) на 2025–2029 годы.

12 сентября 2025 года стало известно о запуске первых проектов в регионах Казахстана в рамках реализации МЭКС.

Ранее первый заместитель премьер-министра Роман Скляр отмечал, что в Казахстане наблюдается дефицит электроэнергии: ежегодно страна закупает извне около 2 миллиардов киловатт-часов, и особенно остро нехватка ощущается в периоды пиковых нагрузок.