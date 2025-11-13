РУ
телерадиокомплекс президента РК
    23:15, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Нацпроект МЭКС: 7 тысяч км электролиний обновят в СКО

    Вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов провел в Петропавловске встречу с жителями Северо-Казахстанской области, передает агентство Kazinform.

    Сунгат Есимханов
    Фото: Министерство энергетики РК

    Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики, в ходе встречи вице-министр рассказал о предпринимаемых мерах в сфере энергетики и прохождении отопительного сезона, а также модернизации объектов энергетической инфраструктуры.

    В СКО проведен ремонт более 400 км линий электропередачи, 43 подстанций и трансформаторов.

    В сфере теплоснабжения реализуются 4 проекта, в том числе строительство тепломагистрали по улицам Жабаева – Шажимбаева – Новая – Алтынсарина в Петропавловске. Также выполнена реконструкция и капремонт 7,6 км тепловых сетей.

    В рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» до 2029 года в СКО данная работа продолжится. Предусмотрена модернизация около 7 тыс. км электролиний и обновление 66 км теплосетей за 5 лет.

    Для повышения надежности электроснабжения запланировано строительство кольцевой линии электропередачи 110 кВ «Ленинградская – Талшик – Кишкенеколь» на территории Уалихановского и Акжарского районов.

    На встрече граждане задали актуальные вопросы по обновлению инфраструктуры, газификации региона и обеспечению ГСМ. Вице-министр Сунгат Есимханов подробно ответил на озвученные вопросы. Все обращения были приняты в работу для последующего рассмотрения на уровне министерства и профильных организаций.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область СКО Минэнерго РК Энергетика
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
