Национальную образовательную платформу с ИИ для педагогов запустят в Казахстане

— Министерство просвещения приступило к созданию национальной системы цифровых профилей и Национальной образовательной платформы. Для этого будет модернизирована Национальная образовательная база данных, которая станет единым хранилищем данных для всех LMS, то есть электронных дневников и журналов. Это позволит консолидировать все данные на государственной облачной платформе QazTech, — отметил он.

Это позволит снизить рутинную нагрузку на педагогов, так как ИИ-агенты смогут, например, помогать при подготовке к педагогическим советам.



— С 2026-2027 учебного года будет запущен проект в пилотных регионах для малокомплектных школ — «Qazaq Digital Mektebi», где в том числе будут применяться ИИ-репетиторы. В течении 2026 года более 200 тыс. педагогов получат практические ИИ-навыки, — добавил вице-министр. Особое внимание будет уделено повышению ИИ-грамотности среди учащихся. Помимо этого, в первой половине 2026 года рабочая группа при Министерстве выработает рекомендации по внесению изменений в законодательство, а также оценит эффективность пилотных проектов по применению искусственного интеллекта в сфере образования. Таким образом, Правительство обеспечит цифровой фундамент, который позволит при помощи ИИ-агентов снизить нагрузку на педагогов, а также упростить получение госуслуг для наших граждан, — заключил Асылбек Ахметжанов.