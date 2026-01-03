РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:40, 03 Январь 2026 | GMT +5

    Национальную образовательную платформу с ИИ для педагогов запустят в Казахстане

    Министерства просвещения реализует комплекс мер по внедрению искусственного интеллекта, направленных на снижение нагрузки педагогов, повышение ИИ-грамотности учащихся и создание Национальной образовательной платформы. Об этом рассказал вице-министр ведомства Асылбек Ахметжанов, передает Kazinform. 

    ұстаз
    Фото: Bilim Group

    — Министерство просвещения приступило к созданию национальной системы цифровых профилей и Национальной образовательной платформы. Для этого будет модернизирована Национальная образовательная база данных, которая станет единым хранилищем данных для всех LMS, то есть электронных дневников и журналов. Это позволит консолидировать все данные на государственной облачной платформе QazTech, — отметил он. 

    Это позволит снизить рутинную нагрузку на педагогов, так как ИИ-агенты смогут, например, помогать при подготовке к педагогическим советам.


    — С 2026-2027 учебного года будет запущен проект в пилотных регионах для малокомплектных школ — «Qazaq Digital Mektebi», где в том числе будут применяться ИИ-репетиторы. В течении 2026 года более 200 тыс. педагогов получат практические ИИ-навыки, — добавил вице-министр. Особое внимание будет уделено повышению ИИ-грамотности среди учащихся. Помимо этого, в первой половине 2026 года рабочая группа при Министерстве выработает рекомендации по внесению изменений в законодательство, а также оценит эффективность пилотных проектов по применению искусственного интеллекта в сфере образования. Таким образом, Правительство обеспечит цифровой фундамент, который позволит при помощи ИИ-агентов снизить нагрузку на педагогов, а также упростить получение госуслуг для наших граждан, — заключил Асылбек Ахметжанов.

    Теги:
    Минпросвещения РК Образование Учителя Педагоги ИИ
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Сейчас читают