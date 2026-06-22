Национальное агентство гастрономии создано в Грузии

В Грузии принято решение о создании Национального агентства гастрономии, которое начнет работу в системе Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства с 20 июля 2026 года. Соответствующее постановление утверждено правительством страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в регионе.

Как сообщили в ведомстве, новая структура создается с целью сохранения, развития и международного продвижения гастрономического наследия страны, а также формирования единой государственной политики в данной сфере.

В задачи агентства войдут изучение и популяризация национальных кулинарных традиций, совершенствование механизмов правовой защиты традиционной продукции, координация взаимодействия между государственными структурами и представителями отрасли, а также повышение конкурентоспособности отечественной продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Особое внимание будет уделено сохранению и защите традиционных продуктов, включенных в перечень нематериального культурного наследия страны. Среди них — технология производства вина в глиняных сосудах квеври, традиционный сыр тенили, чурчхела, дамбалхачо и другие продукты, являющиеся частью национального гастрономического наследия.

Отдельно подчеркивается, что Грузия считается одной из древнейших стран виноделия, история которого насчитывает около восьми тысяч лет. Этот фактор рассматривается как важное преимущество страны на международном рынке.

По оценке грузинской стороны, деятельность нового агентства будет способствовать поддержке местных производителей, росту доходов сельского населения, а также дальнейшему развитию гастрономического туризма и укреплению экспортных позиций национальной продукции.

Ранее сообщалось, что Грузия планирует выпуск цифрового аналога грузинского лари — GELt.