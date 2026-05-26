Грузия планирует выпуск цифрового лари GELt

Разработкой займется международная компания Tether, она уже начала сотрудничество с властями страны. Об этом заявил премьер-страны Ираклий Кобахидзе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Первый общественный канал .

Выступая на презентации инвестиционного проекта компании, глава правительства отметил, что сотрудничество с Tether станет новым этапом экономического развития страны и затронет не только финансовый сектор, но и социальную и образовательную сферы.

По словам Кобахидзе, одним из ключевых направлений партнерства станет выпуск цифрового аналога грузинского лари — GELt. Он подчеркнул, что компания, управляющая активами примерно на 200 млрд долларов, является одним из мировых лидеров в сфере цифровых технологий и играет роль моста между традиционной и цифровой экономикой.

Премьер отметил, что Tether планирует осуществить в Грузии масштабные инвестиции в различных направлениях, а само сотрудничество выходит далеко за рамки коммерческих интересов и ориентировано на общественную пользу.

— Приход компании в Грузию является важнейшим сигналом для международного инвестиционного сообщества. Это показывает, что доверие инвесторов к нашей стране постепенно растет, — заявил Кобахидзе.

Власти Грузии рассматривают партнерство с Tether как часть стратегии по развитию цифровой экономики, инновационных финансовых инструментов и привлечению международных технологических компаний в страну.

Ранее сообщалось, что казахстанские компании реализуют в Грузии проекты в сферах логистики и энергетики.