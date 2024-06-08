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    18:15, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Национальный вид спорта теңге ілу презентовали в Турции

    этноспорт
    Фото: Kazinform

    Казахстанская делегация принимает участие в VI фестивале этноспорта в Стамбуле. В течение четырех дней будут выступать спортсмены республиканских федераций аударыспақ и теңге ілу, передает агентство Kazinform.

    Более 1000 спортсменов и представителей культуры из более чем 20 стран мира принимают участие в фестивале. Проходят соревнования по национальным видам спорта, выставки прикладного искусства, национальной кухни, а также выступления исполнителей национальной музыки. 

    Национальный вид спорта теңге ілу презентовали в Турции
    Фото: Kazinform

    Для гостей фестиваля установлена юрта V Всемирных игр кочевников, где можно получить информацию о предстоящих Играх, которые пройдут в Астане осенью.

    В первый день фестиваля в Стамбуле выступили казахстанские борцы на конях Биржан Косалиев и Сырым Избасаров. Оба спортсмена – многократные чемпионы Казахстана и Азии, а также победители II Всемирных игр кочевников. Кроме того, члены сборной Казахстана Нариман Асимжан и Азат Тулкибай презентовали в Турции национальный вид спорта теңге ілу.

    Национальный вид спорта теңге ілу презентовали в Турции
    Фото: Kazinform

    В рамках фестиваля состоялась встреча президента Всемирной конфедерации этноспорта Неджметтина Билала Эрдогана с руководителями национальных спортивных федераций. 

    Национальный вид спорта теңге ілу презентовали в Турции
    Фото: Kazinform

    Отметим, фестиваль этноспорта проводится Всемирной конфедерацией этноспорта шестой год подряд с целью развития и сохранения традиционных видов спорта. Ежегодно принимают участие около миллиона человек.

    Теги:
    Всемирные игры кочевников Спорт Конный спорт Турция Национальные виды спорта Игры кочевников
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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