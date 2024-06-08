Национальный вид спорта теңге ілу презентовали в Турции

Казахстанская делегация принимает участие в VI фестивале этноспорта в Стамбуле. В течение четырех дней будут выступать спортсмены республиканских федераций аударыспақ и теңге ілу, передает агентство Kazinform.

Более 1000 спортсменов и представителей культуры из более чем 20 стран мира принимают участие в фестивале. Проходят соревнования по национальным видам спорта, выставки прикладного искусства, национальной кухни, а также выступления исполнителей национальной музыки.

Фото: Kazinform

Для гостей фестиваля установлена юрта V Всемирных игр кочевников, где можно получить информацию о предстоящих Играх, которые пройдут в Астане осенью.

В первый день фестиваля в Стамбуле выступили казахстанские борцы на конях Биржан Косалиев и Сырым Избасаров. Оба спортсмена – многократные чемпионы Казахстана и Азии, а также победители II Всемирных игр кочевников. Кроме того, члены сборной Казахстана Нариман Асимжан и Азат Тулкибай презентовали в Турции национальный вид спорта теңге ілу.

Фото: Kazinform

В рамках фестиваля состоялась встреча президента Всемирной конфедерации этноспорта Неджметтина Билала Эрдогана с руководителями национальных спортивных федераций.

Фото: Kazinform

Отметим, фестиваль этноспорта проводится Всемирной конфедерацией этноспорта шестой год подряд с целью развития и сохранения традиционных видов спорта. Ежегодно принимают участие около миллиона человек.