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    18:00, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Национальный Урбан Форум Казахстана состоится в Кызылорде

    Национальный Урбан Форум Казахстана в 2025 году впервые пройдет в городе Кызылорде. Это ключевая национальная площадка для обсуждения устойчивого, сбалансированного и инклюзивного городского развития, передает агентство Kazinform.

    Кызылорда
    Фото: Kazinform

    Основные цели форума:

    — Продвижение инклюзивного и сбалансированного городского развития в соответствии с Новой городской повесткой (New Urban Agenda) и Целями устойчивого развития (ЦУР);

    — Подчеркивание стратегической роли некрупных (нецентральных) городов, таких как Кызылорда, в национальном развитии через формирование городской идентичности и территориально-ориентированные подходы;

    — Определение жилья, инфраструктуры и устойчивости к климату как ключевых основ устойчивой урбанизации;

    — Запуск национального диалога о роли региональных городов в обеспечении справедливого и контекстуального городского преобразования;

    — Обмен лучшими практиками и содействие партнерству различных заинтересованных сторон для локализации глобальных урбанистических повесток;

    — Содействие сбору, цифровизации и стратегическому использованию городских данных для более информированного, инклюзивного и адаптивного планирования.

    Под главной темой — «Комплексное городское преобразование из регионов: формирование сбалансированных, инклюзивных и устойчивых к климату городов в Казахстане» — участники обсудят роль региональных центров в реализации национальной урбанистической повестки, устойчивость к климатическим вызовам и инструменты цифрового планирования.

    В ходе форума будут подняты также такие темы, как:

    — Новая городская повестка и Национальное урбанистическое видение Казахстана;

    — Некрупные города как катализаторы сбалансированного развития;

    — Локализация ЦУР и реализация урбанистической повестки Казахстана;

    — Адаптация к климату и экологическая устойчивость в условиях засушливых городов;

    — Культурное наследие и городская идентичность как движущие силы развития;

    — Молодежь, сообщества и участие в управлении;

    — Городская экономика и занятость: связь жилья, труда и мобильности;

    — Усиление связей между городом и селом, территориальное планирование;

    — Финансирование городских преобразований через партнерства;

    — Цифровизация и планирование городов на основе данных.

    Мероприятие объединит представителей государственных структур, международных организаций, экспертного сообщества, бизнеса и гражданского сектора. Так, планируется, что в церемонии открытия примут участие аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев, министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев, министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев, первый заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин, заместитель исполнительного директора (и.о.) и директор отдела глобальных решений ООН Хабитат Рафаэль Тутс, а также и. о. постоянного представителя Программы развития ООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов.

    В пленарных и тематических сессиях своим опытом и знаниями поделятся: руководители министерств и акиматов, представители UN-Habitat, ПРООН, международные эксперты, а также архитекторы, урбанисты, исследователи и сотрудники технологических компаний.

    Зарубежные участники форума: архитектор, урбанист в Harry Dobbs Design / основатель The WellGroup Гарри Добс, основатель Marini Urbanismo Риккардо Марини, владелец, партнер-основатель и директор The Big Picture Джон Марк Клэнси, соучредитель и руководитель исследований NOVAYA Labs, Urban Data Driven Solutions for Governments Юрий Милевский и другие.

    Форум завершится презентацией намеченных инициатив и станет отправной точкой для продолжения конструктивного диалога по вопросам устойчивого развития городов в регионах.

    Национальный Урбан Форум — 2025 — это демонстрация роли регионов в формировании новой урбанистической культуры Казахстана.

    Отметим, что партнерами форума являются Общественный Фонд «Vision Zero Community», международная архитектурная медиаплатформа ARCHICA, Альянс Креативных Индустрий Казахстана, генеральный спонсор: Kazpetrol Group.

    Теги:
    Урбанизация Кызылорда Урбанистика Регионы Кызылординская область
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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