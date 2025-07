Национальный Урбан Форум Казахстана состоится в Кызылорде

Основные цели форума:

— Продвижение инклюзивного и сбалансированного городского развития в соответствии с Новой городской повесткой (New Urban Agenda) и Целями устойчивого развития (ЦУР);

— Подчеркивание стратегической роли некрупных (нецентральных) городов, таких как Кызылорда, в национальном развитии через формирование городской идентичности и территориально-ориентированные подходы;

— Определение жилья, инфраструктуры и устойчивости к климату как ключевых основ устойчивой урбанизации;

— Запуск национального диалога о роли региональных городов в обеспечении справедливого и контекстуального городского преобразования;

— Обмен лучшими практиками и содействие партнерству различных заинтересованных сторон для локализации глобальных урбанистических повесток;

— Содействие сбору, цифровизации и стратегическому использованию городских данных для более информированного, инклюзивного и адаптивного планирования.

Под главной темой — «Комплексное городское преобразование из регионов: формирование сбалансированных, инклюзивных и устойчивых к климату городов в Казахстане» — участники обсудят роль региональных центров в реализации национальной урбанистической повестки, устойчивость к климатическим вызовам и инструменты цифрового планирования.

В ходе форума будут подняты также такие темы, как:

— Новая городская повестка и Национальное урбанистическое видение Казахстана;

— Некрупные города как катализаторы сбалансированного развития;

— Локализация ЦУР и реализация урбанистической повестки Казахстана;

— Адаптация к климату и экологическая устойчивость в условиях засушливых городов;

— Культурное наследие и городская идентичность как движущие силы развития;

— Молодежь, сообщества и участие в управлении;

— Городская экономика и занятость: связь жилья, труда и мобильности;

— Усиление связей между городом и селом, территориальное планирование;

— Финансирование городских преобразований через партнерства;

— Цифровизация и планирование городов на основе данных.

Мероприятие объединит представителей государственных структур, международных организаций, экспертного сообщества, бизнеса и гражданского сектора. Так, планируется, что в церемонии открытия примут участие аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев, министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев, министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев, первый заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин, заместитель исполнительного директора (и.о.) и директор отдела глобальных решений ООН Хабитат Рафаэль Тутс, а также и. о. постоянного представителя Программы развития ООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов.

В пленарных и тематических сессиях своим опытом и знаниями поделятся: руководители министерств и акиматов, представители UN-Habitat, ПРООН, международные эксперты, а также архитекторы, урбанисты, исследователи и сотрудники технологических компаний.

Зарубежные участники форума: архитектор, урбанист в Harry Dobbs Design / основатель The WellGroup Гарри Добс, основатель Marini Urbanismo Риккардо Марини, владелец, партнер-основатель и директор The Big Picture Джон Марк Клэнси, соучредитель и руководитель исследований NOVAYA Labs, Urban Data Driven Solutions for Governments Юрий Милевский и другие.

Форум завершится презентацией намеченных инициатив и станет отправной точкой для продолжения конструктивного диалога по вопросам устойчивого развития городов в регионах.

Национальный Урбан Форум — 2025 — это демонстрация роли регионов в формировании новой урбанистической культуры Казахстана.

Отметим, что партнерами форума являются Общественный Фонд «Vision Zero Community», международная архитектурная медиаплатформа ARCHICA, Альянс Креативных Индустрий Казахстана, генеральный спонсор: Kazpetrol Group.