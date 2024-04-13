Национальный центр экспертизы и сертификации оштрафовали почти на 600 млн тенге

По результатам расследования департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК в Астане компания «Национальный центр экспертизы и сертификации» (НЦЭС) привлечена к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением на рынке, передает агентство Kazinform.

Компания была признана виновной в установлении монопольно высоких цен на услуги метрологии (поверка и калибровка средств измерений) за период январь 2020 по декабрь 2021 года и услуг по подтверждению соответствия товаров (испытание, сертификация, декларирование продукции и услуг) за период январь 2021 года по август 2022 года.

Расследование департамента выявило, что НЦЭС включало в себестоимость услуг затраты, не связанные непосредственно с их предоставлением, что привело к необоснованному повышению цен.