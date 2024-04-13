Национальный центр экспертизы и сертификации оштрафовали почти на 600 млн тенге
По результатам расследования департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК в Астане компания «Национальный центр экспертизы и сертификации» (НЦЭС) привлечена к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением на рынке, передает агентство Kazinform.
Компания была признана виновной в установлении монопольно высоких цен на услуги метрологии (поверка и калибровка средств измерений) за период январь 2020 по декабрь 2021 года и услуг по подтверждению соответствия товаров (испытание, сертификация, декларирование продукции и услуг) за период январь 2021 года по август 2022 года.
Расследование департамента выявило, что НЦЭС включало в себестоимость услуг затраты, не связанные непосредственно с их предоставлением, что привело к необоснованному повышению цен.
— Департаментом по Астане возбуждены административные дела в отношении НЦЭС, материалы дела были переданы в суд. В результате Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астаны наложил на НЦЭС штрафы: 370,3 миллиона тенге за услуги в сфере метрологии и 222,5 миллиона тенге за услуги по подтверждению соответствия товаров. Общая сумма штрафа составила 592,7 миллиона тенге, которая была оплачена в полном объеме, — говорится в сообщении.