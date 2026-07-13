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    Национальный траур объявили в Индии

    Правительство Индии объявило 13 июля национальный траур в связи со смертью отца эмира Катара Хамада бен Халифы Аль Тани, передает агентство Kazinform. 

    Национальный траур объявили в Индии
    Фото: Awaz The Voice

    Как сообщает Министерство иностранных дел Индии, сегодня по всей стране будет приспущен национальный флаг, а официальные развлекательные мероприятия отменены. 

    Напомним, 12 июля в возрасте 74 лет скончался бывший эмир Катара, носящий официальный титул «Отец-эмир», шейх Хамад бен Халифа Аль Тани. 

    Шейх Хамад возглавлял Катар с 1995 по 2013 год. За годы его правления страна прошла масштабную экономическую, социальную и инфраструктурную модернизацию, превратившись в одного из ведущих мировых производителей и экспортеров сжиженного природного газа. Благодаря активному освоению Северного газового месторождения Катар стал мировым лидером по экспорту СПГ и значительно увеличил свое экономическое влияние.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Эмиру Катара в связи с кончиной отца. 

    День траура Катар В мире Индия
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор