Национальный конкурс «Мерейлі отбасы» стартовал в Казахстане

Министерство культуры и информации Республики Казахстан объявляет о начале приема заявок на участие в ежегодном Национальном конкурсе «Мерейлі отбасы», передает Kazinform.

Конкурс направлен на возрождение нравственных ценностей и культивирование позитивного образа семьи и брака (супружества), повышение статуса семьи.

Участие в нем могут принять семьи, имеющие достижения в труде и спорте, творческой и интеллектуальной сферах, науке и искусстве, а также занимающиеся общественно-полезной деятельностью.

Заявка для участия в конкурсе подается в районную (городскую) комиссию с 15 мая по 15 июня 2025 года.

Конкурс проводится в два этапа:

1. районный (городской) этап (с 15 июня по 30 июня).

2. областной (города республиканского значения, столица) этап (с 30 июня по 15 июля).

Звание лауреатов Национального конкурса «Мерейлі отбасы» будет присвоено 20-ти лучшим семьям со всех регионов Казахстана.

Торжественная церемония награждения состоится в Астане.

За все годы в конкурсе приняли участие более 20 000 семей со всех регионов Казахстана. Желающие принять участие в этом году, могут направить свои заявки в региональные комиссии.

Напомним, семья сохраняет статус одной из главных ценностей казахстанского общества, несмотря на социальные и экономические изменения. Об этом свидетельствуют результаты исследования Казахстанского института общественного развития за 2020–2024 годы.