Национальный конкурс красоты «Мисс Казахстан» объявил о кастингах

Национальный конкурс красоты ‎‎«Мисс Казахстан» объявляет о начале нового сезона. Во всех городах страны уже стартовали кастинги, передает корреспондент агентства Kazinform.

Кастинг-директор конкурса Диана Абишева на специальной пресс-конференции сообщила, что требования к участницам остаются прежними.

- Мы в поисках девушек в возрасте от 18 до 25 лет, рост от 165 сантиметров, главное, чтобы она была гражданкой Республики Казахстан, не состояла в браке и не имела детей. Это самое важное. Считая заявки прошлого года и заявки нынешнего года, у нас поступило более 65 тысяч заявок, которые мы ежедневно обрабатываем и ежедневно проводим открытые кастинги, - сообщила кастинг-директор конкурса красоты Диана Абишева.

Она отметила, что в этом году кастинги будут проходить в два этапа - первый пройдет с 19 мая до конца месяца, а второй - до конца лета. Осенью уже будут объявлены имена победителей региональных этапов. Далее они примут участие в полуфинале, а в финал попадут всего 25 девушек. Главное состязание за корону будет проходить в ноябре, но в каком городе, пока неизвестно. Организаторы предположили, что это будет Астана.

Пиар-директор конкурса Камшат Акимкожа объяснила, почему участницы не должны состоять в браке и не иметь детей. По ее словам, такие правила устанавливают организаторы трех международных конкурсов «Мисс Земля», «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Главная тема конкурса нового сезона звучит как «The art of being a woman», что в переводе означает «Искусство быть женщиной». Лозунг стремится раскрыть не только таланты девушек в искусстве и творчестве, но и продемонстрировать многогранность женской деятельности в различных сферах - от спорта до социальных вопросов.

Фото: оргкомитет «Мисс Казахстан»

В пресс-конференции также принимали участие победительницы прошлого года - «Мисс Казахстан-2023» Сабина Идрисова, «Мисс Вселенная Казахстан-2023» Мадина Альмуханова и «Мисс Земля Казахстан-2023» Аяулым Алимхалиева. Они сейчас готовятся к международным конкурсам.

- Сейчас у нас идет активная подготовка к международным конкурсам, чтобы достойно представить свою страну. Ходим на курсы английского языка, оттачиваем свое дефиле, оттачиваем образы, советуемся с визажистами и стилистами, ходим на ораторское искусство, - поделилась Сабина Идрисова.

Стоит отметить, что «Мисс Казахстан» обладает тремя международными лицензиями, что позволяет победительницам конкурса выступать на международных аренах таких мероприятий как «Мисс Мира», «Мисс Земля» и «Мисс Вселенная».