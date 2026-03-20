телерадиокомплекс президента РК
    08:00, 20 Март 2026 | GMT +5

    День национального спорта отмечают в Казахстане

    20 марта отмечается День национального спорта (Ұлттық спорт күні), который проводится в рамках десятидневного периода перед празднованием Наурыза (Наурызнама). В этот день во всех регионах Казахстана организуются соревнования по традиционным видам спорта, подробнее о которых — в обзоре корреспондента Kazinform.

    Коллаж: Kazinform

    Национальные виды спорта являются важной частью казахской культуры. Через них прославляется национальная культура и дух, кроме того, новые поколения приобщаются к здоровому образу жизни.

    Поэтому неслучайно развитие и продвижение национальных видов спорта как внутри страны, так и за ее пределами, является одной из приоритетных задач для государства.

    На сегодняшний день в Казахстане регулярно занимаются национальными видами спорта свыше 660 тыс. человек или 9,6% от всех занимающихся физической культурой и спортом в стране, 11 национальных видов спорта законодательно имеют статус приоритетных наряду с олимпийскими и паралимпийскими.

    В их число вошли асық ату, аударыспақ, бәйге, дәстүрлі садақ ату, жамбы ату, жекпе-жек, көкпар, қазақ күресі, құсбегілік, теңге ілу и тоғызқұмалақ.

    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Четыре из них включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО (құсбегілік, тоғызқұмалақ, қазақ күресі и асық ату).

    Главным международным соревнованием, где представлены казахские национальные виды спорта, являются Всемирные игры кочевников.

    В программу Пятых Всемирных игр кочевников (Астана-2024) вошли ключевые казахские национальные виды спорта: борьба қазақ күресі, конные игры көкпар, аударыспақ (борьба на лошадях) и теңге ілу, конные скачки бәйге, игры с костями асық ату, интеллектуальная игра тоғызқұмалақ и охота с птицами құсбегілік.

    На Шестых Всемирных играх кочевников, которые состоятся с 31 августа по 6 сентября 2026 года в Кыргызстане, также пройдут соревнования по казахским национальным видам спорта.

    Так, в программу предстоящих комплексных соревнований включен кокпар. На сегодня этот вид спорта также широко распространен в Монголии, Узбекистане, Таджикистане и Афганистане.

    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Что касается других национальных видов спорта, то федерации совместно с Ассоциацией национальных видов спорта РК также работают над их продвижением в мире как среди простых жителей, так и по включению казахских национальных видов спорта в программу крупнейших международных соревнований.

    К примеру, президент Федерации тогызкумалак РК Аким Турсун рассказывал, что Казахстан намерен добиваться включения этого национального вида спорта в программу крупнейших международных соревнований — Сурдлимпийских или Паралимпийских игр.

    Кроме того, ведется работа по включению қазақ күресі в календари международных соревнований по борьбе, курирует данное направлние генеральный директор Ассоциации Qazaq Kuresi Дамир Бекбосынов в составе исполнительного совета национального комитета борьбы Объединенного мира борьбы (UWW) — международной федерации, курирующей все виды борьбы.

    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    При успешном достижении данной цели медали в казахской борьбе могут разыгрываться на Азиатских и даже Олимпийских играх.

    Альберт Ахметов
