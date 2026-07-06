Национальный день домбры объединил более двух млн участников и зрителей в Казахстане

В Казахстане прошли масштабные мероприятия, посвященные Национальному дню домбры, передает Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации.

Программа охватила все регионы страны — от крупных городских площадок до районных центров, сел, домов культуры, музеев и библиотек. Всего было организовано более 2000 мероприятий, включая свыше 100 крупных культурных событий. В их числе — более 30 концертов, около 10 конкурсов кюйши и домбристов, пять фестивалей, шествия домбристов, выставки, конференции, музейные и библиотечные проекты, творческие встречи, просветительские мероприятия и онлайн-акции. Общий охват участников и зрителей превысил два млн человек.

В Астане к празднованию присоединились около 10 тысяч школьников. Юные домбристы исполнили кюи в знаковых местах, культурных объектах и общественных пространствах столицы, дав старт республиканской культурной эстафете.

В Алматы мероприятия прошли сразу на нескольких открытых площадках. Одним из центральных событий стал концерт «Домбыра — дастан» у Театра традиционного искусства «Алатау», собравший тысячи жителей и гостей города. Концерты Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы посетили более 2000 человек. На Арбате концерт «Күмбірле, домбыра, жасай бер, Астана!» с участием фольклорного ансамбля Salt Sound собрал более 3000 зрителей.

В Шымкенте домбра звучала в международном аэропорту, на железнодорожном вокзале, автовокзалах, в общественном транспорте, на остановках, в торгово-развлекательных центрах, этноауле «Шымқала» и парке «Шым Сити». Для горожан были организованы концерты, выставки, мастер-классы и демонстрация изготовления домбры.

В Актобе на площади у стелы «Қазақ халқына мың алғыс» состоялось массовое выступление 1500 домбристов. Вместе с профессиональными музыкантами они исполнили кюи Курмангазы «Балбырауын» и «Адай», а также произведения Абдимомына Желдибаева и Айткали Жайымова.

В регионах акцент был сделан на сохранении исполнительских школ и поддержке молодых домбристов. В Туркестанской области прошел республиканский конкурс кюйши «Күй құдіреті», в Кызылорде — III республиканский конкурс кюйши «Сыр толқыны», в Западно-Казахстанской области — конференция «Күй-мұра» и конкурс домбристов «Әсем Қоңыр», посвященный 165-летию Дины Нурпеисовой.

Массовые выступления, концерты и флешмобы также состоялись в области Жетысу, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Мангистауской, Жамбылской, Атырауской и других областях.

В Караганде концерт «Домбыра — ұлт қазынасы» дополнил флешмоб с участием 300 домбристов, в Костанайской области прошла программа с участием 1000 домбристов и 26 кобызистов, а в Конаеве состоялся концерт с участием известных исполнителей и фольклорно-этнографических ансамблей. Отдельное место заняли музейные и просветительские проекты. В учреждениях культуры прошли выставки домбр из музейных фондов, тематические экскурсии, музыкальные часы, книжные выставки, встречи с мастерами и лекции о кюевом искусстве.

В музее-заповеднике Абая «Жидебай-Бөрілі» в Семее была представлена домбра Абая Кунанбайулы и другие ценные музыкальные инструменты. Национальный день домбры получил и международное звучание.

В Пекине на набережной реки Лянма Культурный центр Казахстана организовал Dombra Party с участием казахстанских и китайских юных домбристов, студентов, представителей казахской диаспоры и местных жителей.

Кроме того, в социальных сетях прошла республиканская онлайн-акцияпять#dombrakuni. Пользователи публиковали видеоролики, посвященные звучанию домбры, национальному искусству и праздничной атмосфере.

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