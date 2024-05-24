Национальный анимационный центр предлагает открыть в РК депутат

Проблемы сохранения национальной идентичности в эпоху информационных технологий в своем депутатском запросе поднял сенатор Руслан Рустемов, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Национальный язык и культурные произведения важно активнее продвигать как общие ценности, для противостояния влиянию сверхактивного виртуального мира. Для формирования патриотического поколения важно освоение информационных технологий и создание креативных проектов на казахском языке, которые могут конкурировать на глобальном уровне. Последний пункт, по мнению сенатора, является наиболее проблемным. Современные дети привязаны к смартфонам и качественным анимационным продуктам, которые формируют их мировоззрение и совершенствуют речь. Однако, если казахские мультфильмы не будут соответствовать высоким требованиям, дети не станут их смотреть, - сказал Руслан Рустемов в своем депзапросе на заседании Сената.

По его мнению, в стране очень мало как анимационных продуктов, так и книг, идеологическое содержание которых соответствует нашему национальному сознанию. А ведь мультфильмы и книги, имеющие воспитательное значение, быстро воспринимаются детским сознанием.

- Не менее сложная ситуация и с кинофильмами, где казахский язык нередко искажается и теряет свое первозданное изящество. Поэтому у детей нередко речь моделируется на другом языке, формируется понимание, чуждое нашей нации. Это очень опасное явление для будущего нашего народа. Учитывая, что анимация стала важным инструментом глобализации, передовые страны мира придают анимации стратегическое значение и распространяют свои национальные ценности в других странах, - отметил депутат.

Сенатор предложил разработать Концепцию развития отечественной анимации, пересмотреть Закон «О кинематографии», открыть Национальный анимационный центр с финансовым субсидированием.

Кроме того, он отметил необходимость увеличения грантов на специальность режиссера анимационного кино, важность ежегодного заказа мультфильмов, соответствующих национальному духу, утверждение строгих критериев перевода иностранных анимационных фильмов на государственный язык и подготовку законопроекта «О национальном искусстве анимации».

Ранее депутат Мажилиса Данабек Исабеков поднял проблему плачевного состояния отечественной анимации.