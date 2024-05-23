Дети стали жертвами чужой идеологии через зарубежную аниме-культуру - депутат

Депутат Мажилиса Данабек Исабеков поднял проблему плачевного состояния отечественной анимации, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Развитие отечественной анимации – это средство воспитания молодого поколения в соответствии с традиционными ценностями нашего народа. Сегодня языком подростков, родившихся в казахских селах и развивающих свои знания, является русский или английский. Есть много факторов, которые влияют на это. Самый главный из них — влияние YouTube и TikTok. США, Германия, Франция, Англия, Япония и Китай придают анимационной индустрии стратегическое значение и инвестируют миллионы и даже миллиарды. Анимация в странах Восточной Азии — Корее, Японии и Китае — получила развитие на национальном уровне, а в Европе и США она стала бизнес-инструментом в коммерческом направлении, — заявил Данабек Исабеков, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Мажилисмен отметил, что стало тенденцией использовать анимационные фильмы как средство идеологии.

- Наглядным примером этого является то, что в 2020 году власти Москвы выделили 300 миллионов рублей на субсидирование мультимедийной отрасли и уделили внимание увеличению количества и качества анимации. Возможно, благодаря этому в 2010 году в России было произведено 25 000 минут мультфильмов, а в 2020 году этот показатель превысил 55 000 минут. Россия предлагает 200 часов анимационной продукции в год, а Китай готовит 3000 часов, - добавил он.

Кроме того, депутат сообщил, что Пекин является лидером в мире, уделяя особое внимание сфере анимации, доведя продолжительность анимации до 300 тысяч минут.

- Наши дети становятся жертвами идеологии чужой страны и потребляют продукты, чуждые их национальной идентичности и не соответствующие их сознанию. Потому что наша страна не может похвастаться статистикой в сфере анимации. Сегодня подростки воспринимают зарубежную анимацию как собственное оригинальное произведение, а в селах с большим казахским населением языком детей становится либо русский, либо английский. Потому что отечественной анимации не хватает свежих идей и инноваций. Следуя старому стилю, наши представляют сложные философские произведения. Дети не могут воспринять и не интересуются этим, — добавил Д. Исабеков.

Депутат Мажилиса предложил Правительству увеличить размер субсидий на национальную анимационную продукцию.

- Образовательные учреждения, готовящие специалистов-мультипликаторов в стране, не должны ограничиваться обучением в области 2D-анимации, а отдавать приоритет освоению 3D-формата. Важно, чтобы профессиональные сценаристы, талантливые художники и IT-специалисты работали вместе для создания качественной анимационной продукции. В наше время детей интересуют красочные мультфильмы, соответствуют их мировоззрению и точке зрения, события в которых быстро развиваются. Поэтому важно увеличить количество короткометражных анимационных продуктов, - подчеркнул мажилисмен.

По его мнению, важно подумать о привлечении IT-специалистов, идеологов и психологов, а при необходимости и преподавателей, чтобы развивать сферу анимации в соответствии с современными требованиями.