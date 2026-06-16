Национальный агрегатор такси появится в Кыргызстане

В Кыргызстане планируют создать национальный агрегатор такси, современный парк электромобилей и сеть зарядных станций по всей территории страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке со ссылкой на министерство экономики и коммерции КР.

ОАО «Национальный инвестиционный фонд Кыргызской Республики» и китайская компания Shenzhen Wuyou Technology Co подписали три рамочных соглашения, ставшие отправной точкой для дальнейшей проработки технических параметров и подготовки финальных инвестиционных договоров для практического запуска проектов.

Инициатива направлена на развитие «зеленой» экономики и электротранспорта, внедрение современных технологий, цифровизацию отечественной транспортной отрасли и привлечение зарубежных инвестиций.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане для повышения безопасности дорожного движения введено обязательное лицензирование деятельности легковых такси.

После нескольких переносов с 1 июля 2026 года в стране вступают в силу жесткие штрафы за работу в такси без лицензии.

Мы также писали о том, что до 1 сентября этого года в Кыргызстане гражданам дан последний шанс на легализацию автотранспорта с иностранными номерами.