Национальные интересы должны преобладать над интересами определенных этнических или социальных групп. Такое мнение высказал политолог Риззат Тасым, передает корреспондент агентства Kazinform.

— На сегодня вопрос национального единства для Казахстана актуален как никогда. Потому что Казахстан находится в начале нового периода социально-экономической и политической модернизации. Сегодня мы являемся свидетелями глубоких изменений во всей мировой системе межгосударственных и международных взаимоотношений. Поляризация усилилась не только между странами, но и между людьми. Растущее неравенство и разрыв в ценностях представляют собой экзистенциальную угрозу любой системе, будь то авторитарная или демократическая, потому что экономические и социальные различия переходят в политическую плоскость. Кроме того, в современном мире, к сожалению, усилились межкультурные и межрелигиозные конфликты. Поэтому в этом контексте очень важны эффективные модели межэтнического и межрелигиозного диалога и толерантности. По сей день казахстанский опыт координации межнациональных отношений давал свои результаты. Но эти вопросы всегда требуют готовности к любым вызовам, — сказал политолог в беседе с корреспондентом агентства.

По его словам, в новой системе политической ориентации по-новому будут формироваться гармоничные межнациональные отношения, основанные на развитии и созидании. В такой ситуации возникает необходимость соглашения в вопросах организации нации и ее развитии, взаимном партнерстве, объединяющих ценностях, привлекательных для каждой из ее групп. Единство граждан, национальная идентичность и этносоциальная целостность гармонично реализуются через общие идеалы и ценности.