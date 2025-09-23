Национальная платежная система TROY укрепляет позиции в Турции

Национальная система укрепляет свои позиции в условиях растущего интереса к финансовому суверенитету и снижению зависимости от международных операторов. Каждая пятая безналичная операция в Турции осуществляется через национальную систему.

Созданная в 2016 году, TROY (Turkey’s Payment Method) стала важной частью национальной финансовой инфраструктуры, обеспечивая Турции независимость от международных платежных систем, таких как Visa и Mastercard. Развитие системы получило новый импульс на фоне геополитических вызовов и усилий властей по укреплению экономического суверенитета.

Рост доли TROY объясняется сразу несколькими факторами:

расширением сети приема карт в торговых точках по всей стране;

активной поддержкой со стороны банков и государственных учреждений;

кампаниями по повышению финансовой грамотности и популяризации национальных решений.

Эксперты отмечают, что усиление позиций TROY способствует снижению зависимости от внешних игроков и укрепляет национальную безопасность в сфере финансов. В перспективе система может стать не только внутренней альтернативой, но и инструментом региональной интеграции — в частности, в рамках экономического сотрудничества с тюркоязычными странами.

