    20:07, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Национальная платежная система TROY укрепляет позиции в Турции

    Количество карт турецкой платежной системы TROY превысило 67 млн, а ее доля на рынке безналичных платежей достигла 20%, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Национальная платежная система TROY укрепляет позиции в Турции
    Фото: ekonomim.com

    Национальная система укрепляет свои позиции в условиях растущего интереса к финансовому суверенитету и снижению зависимости от международных операторов. Каждая пятая безналичная операция в Турции осуществляется через национальную систему.

    Созданная в 2016 году, TROY (Turkey’s Payment Method) стала важной частью национальной финансовой инфраструктуры, обеспечивая Турции независимость от международных платежных систем, таких как Visa и Mastercard. Развитие системы получило новый импульс на фоне геополитических вызовов и усилий властей по укреплению экономического суверенитета.

    Рост доли TROY объясняется сразу несколькими факторами:

    • расширением сети приема карт в торговых точках по всей стране;
    • активной поддержкой со стороны банков и государственных учреждений;
    • кампаниями по повышению финансовой грамотности и популяризации национальных решений.

    Эксперты отмечают, что усиление позиций TROY способствует снижению зависимости от внешних игроков и укрепляет национальную безопасность в сфере финансов. В перспективе система может стать не только внутренней альтернативой, но и инструментом региональной интеграции — в частности, в рамках экономического сотрудничества с тюркоязычными странами.

    Ранее мы писали о том, что Турция частично отказывается от Visa и Mastercard.

    Теги:
    Турция Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
    Автор
