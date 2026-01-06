Нацбанк утвердил новые правила отчетности для отдельных видов банковских операций
Постановлением правления Национального банка РК утверждены правила представления отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, передает агентство Kazinform.
Документ вступит в силу с 11 января 2026 года.
Согласно правилам, организации обязаны подавать отчеты в электронном виде через «Веб-портал Национального банка» — единое окно для всех сервисов представления отчетности. Система проверяет данные на корректность: при обнаружении ошибок информация не принимается.
Датой завершения отчетного периода считается день последней успешной загрузки данных, а подпись руководителя или уполномоченного лица должна быть поставлена не позднее следующего рабочего дня. Отчеты хранятся в электронном формате.
Для формирования отчетности активы и обязательства в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу.
Сроки подачи отчетов различаются в зависимости от типа организации:
- Ипотечные организации — ежемесячно, не позднее 10-го рабочего дня следующего месяца; дополнительные отчеты за декабрь — не позднее 31 января следующего года.
- Организации, кредитующие АПК — ежемесячно или ежеквартально в зависимости от формы отчета; сроки аналогичны ипотечным организациям.
- Национальный оператор почты — ежемесячно и ежеквартально, включая операции с наличными деньгами; отчеты за декабрь — не позднее 31 января.
- Банки с лицензией на отдельные виды операций — ежеквартально, не позднее 18 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
- Юридические лица, работающие через обменные пункты и по инкассации — ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
