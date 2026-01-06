Нацбанк утвердил новые правила отчетности для отдельных видов банковских операций

Документ вступит в силу с 11 января 2026 года.

Согласно правилам, организации обязаны подавать отчеты в электронном виде через «Веб-портал Национального банка» — единое окно для всех сервисов представления отчетности. Система проверяет данные на корректность: при обнаружении ошибок информация не принимается.

Датой завершения отчетного периода считается день последней успешной загрузки данных, а подпись руководителя или уполномоченного лица должна быть поставлена не позднее следующего рабочего дня. Отчеты хранятся в электронном формате.

Для формирования отчетности активы и обязательства в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу.

Сроки подачи отчетов различаются в зависимости от типа организации:

Ипотечные организации — ежемесячно, не позднее 10-го рабочего дня следующего месяца; дополнительные отчеты за декабрь — не позднее 31 января следующего года.

Организации, кредитующие АПК — ежемесячно или ежеквартально в зависимости от формы отчета; сроки аналогичны ипотечным организациям.

Национальный оператор почты — ежемесячно и ежеквартально, включая операции с наличными деньгами; отчеты за декабрь — не позднее 31 января.

Банки с лицензией на отдельные виды операций — ежеквартально, не позднее 18 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Юридические лица, работающие через обменные пункты и по инкассации — ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Ранее в Нацбанке рассказали, от чего будет зависеть динамика тенге.