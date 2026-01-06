РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:40, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Нацбанк утвердил новые правила отчетности для отдельных видов банковских операций

    Постановлением правления Национального банка РК утверждены правила представления отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, передает агентство Kazinform.

    Что оплатить и какую отчетность нужно сдать казахстанцам в ноябре
    Фото: Pexels

    Документ вступит в силу с 11 января 2026 года.

    Согласно правилам, организации обязаны подавать отчеты в электронном виде через «Веб-портал Национального банка» — единое окно для всех сервисов представления отчетности. Система проверяет данные на корректность: при обнаружении ошибок информация не принимается.

    Датой завершения отчетного периода считается день последней успешной загрузки данных, а подпись руководителя или уполномоченного лица должна быть поставлена не позднее следующего рабочего дня. Отчеты хранятся в электронном формате.

    Для формирования отчетности активы и обязательства в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу.

    Сроки подачи отчетов различаются в зависимости от типа организации:

    • Ипотечные организации — ежемесячно, не позднее 10-го рабочего дня следующего месяца; дополнительные отчеты за декабрь — не позднее 31 января следующего года. 
    • Организации, кредитующие АПК — ежемесячно или ежеквартально в зависимости от формы отчета; сроки аналогичны ипотечным организациям. 
    • Национальный оператор почты — ежемесячно и ежеквартально, включая операции с наличными деньгами; отчеты за декабрь — не позднее 31 января. 
    • Банки с лицензией на отдельные виды операций — ежеквартально, не позднее 18 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
    • Юридические лица, работающие через обменные пункты и по инкассации — ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

    Ранее в Нацбанке рассказали, от чего будет зависеть динамика тенге.

    Теги:
    НПА Нацбанк Казахстана Казахстан Банки
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают