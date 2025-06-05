Нацбанк улучшил прогноз роста экономики Казахстана на 2025 год до 6%
Национальный банк пересмотрел ожидания по экономическому росту в сторону повышения. В 2025 году экономика Казахстана может вырасти на 6%, передает агентство Kazinform.
Повышение прогноза связано с активной добычей нефти, ростом в обрабатывающей промышленности и других секторах, а также стабильной инвестиционной активностью и оживлением внутреннего спроса.
На 2026 год темпы роста уточнены до 4-5%. Это обусловлено изменением как внешней, так и внутренней экономической ситуации, в частности, ослаблением ценовой конъюнктуры на сырьевых и нефтяных рынках.
В 2027 году, по оценке Нацбанка, рост ВВП вернется к среднеисторическим значениям. Это будет происходить на фоне ужесточения фискальной политики и перехода к более строгой бюджетной дисциплине.
— Эти оценки могут быть пересмотрены при успешной реализации структурных реформ, проводимых Правительством и госаппаратом в целом, — отметил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге в Астане.
Напоним, Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,5%.