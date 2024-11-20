Нацбанк РК объявил график решений по базовой ставке на 2025 год

Решения по базовой ставке будут объявлены в последний рабочий день недели в 12:00 по времени Астаны и вступают в силу с первого рабочего дня последующей недели.

В 2025 году решения по базовой ставке будут объявлены в следующие даты:

17 января

7 марта

11 апреля

5 июня

11 июля

29 августа

10 октября

28 ноября

Ранее Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 14,25% годовых с коридором +/- 1 п. п.

Напомним, Национальный банк принял решение снизить базовую ставку на 50 б. п. до 14,75% в феврале текущего года. После чего в июле НБ РК снизил ее до 14,25%.