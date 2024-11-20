11:34, 20 Ноябрь 2024 | GMT +5
Нацбанк РК объявил график решений по базовой ставке на 2025 год
В предстоящем году планируется принять 8 решений по базовой ставке, 4 из которых будут приняты на основе результатов прогнозного раунда, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный банк Казахстана.
Решения по базовой ставке будут объявлены в последний рабочий день недели в 12:00 по времени Астаны и вступают в силу с первого рабочего дня последующей недели.
В 2025 году решения по базовой ставке будут объявлены в следующие даты:
- 17 января
- 7 марта
- 11 апреля
- 5 июня
- 11 июля
- 29 августа
- 10 октября
- 28 ноября
Ранее Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 14,25% годовых с коридором +/- 1 п. п.
Напомним, Национальный банк принял решение снизить базовую ставку на 50 б. п. до 14,75% в феврале текущего года. После чего в июле НБ РК снизил ее до 14,25%.