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    11:34, 20 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Нацбанк РК объявил график решений по базовой ставке на 2025 год

    В предстоящем году планируется принять 8 решений по базовой ставке, 4 из которых будут приняты на основе результатов прогнозного раунда, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный банк Казахстана.

    Нацбанк РК
    Фото: Kazinform

    Решения по базовой ставке будут объявлены в последний рабочий день недели в 12:00 по времени Астаны и вступают в силу с первого рабочего дня последующей недели.

    В 2025 году решения по базовой ставке будут объявлены в следующие даты:

    • 17 января
    • 7 марта
    • 11 апреля
    • 5 июня
    • 11 июля
    • 29 августа
    • 10 октября
    • 28 ноября

    Ранее Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 14,25% годовых с коридором +/- 1 п. п.

    Напомним, Национальный банк принял решение снизить базовую ставку на 50 б. п. до 14,75% в феврале текущего года. После чего в июле НБ РК снизил ее до 14,25%.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Тенге Базовая ставка
    Карлыгаш Бокаева
    Карлыгаш Бокаева
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