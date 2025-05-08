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    10:41, 08 Май 2025 | GMT +5

    Нацбанк РК обновил дизайн мерных слитков аффинированного золота

    Пресс-служба Национального банка РК сообщила об обновлении дизайна мерных слитков аффинированного золота, передает агентство Kazinform.

    Нацбанк РК обновил дизайн мерных слитков аффинированного золота
    Фото: Нацбанк РК

    Программа по реализации и выкупу мерных слитков была запущена НБК в 2017 году как дополнительный инвестиционный инструмент. С момента запуска программы дизайн слитков оставался неизменным.

    В 2025 году НБК внедряет новую концепцию дизайна, отражающую культурное наследие Казахстана. С конца II квартала 2025 года станут доступны мерные слитки в обновленном дизайне, основанном на концепции петроглифов.

    Новый дизайн является отражением уникального памятника мирового наскального искусства, изображения передают мировоззрение и быт людей, живших на территории Казахстана более 4 тысяч лет назад. Благодаря эксклюзивному дизайну мерные слитки приобретают не только инвестиционную, но и коллекционную ценность.

    Мерные слитки, как и прежде, будут представлены в пяти вариантах: 5, 10, 20, 50 и 100 граммов.

    Как напомнили в Нацбанке, покупка и продажа мерных слитков для населения доступна через Halyk Bank, Евразийский банк, Jusan Bank, Банк ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Золото Экономика
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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