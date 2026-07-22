Нацбанк рассказал, какие банкноты чаще всего подделывают в Казахстане

За первое полугодие 2026 года Национальный банк Казахстана совместно с банками второго уровня выявил 57 поддельных денежных знаков на общую сумму 259 400 теңге, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

Как сообщили в Нацбанке, среди обнаруженных подделок — 49 банкнот и 8 монет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных фальшивых денежных знаков сократилось на 68,4%. За первое полугодие 2025 года было выявлено 96 подделок.

Чаще всего подделывали банкноты номиналом 2 000 теңге — выявлено 22 купюры, что составляет 38,6% от общего числа. Также обнаружено 16 поддельных банкнот номиналом 10 000 теңге (28,1%) и 11 банкнот номиналом 5 000 теңге (19,3%). Остальные 14% составили поддельные монеты.

В Национальном банке также предупредили о распространении в социальных сетях и мессенджерах объявлений о продаже полиграфической продукции, имитирующей национальную валюту. Такие изделия содержат надписи «ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ!» или «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТЕЖНЫМ СРЕДСТВОМ», однако внешне могут быть похожи на настоящие банкноты.

Регулятор рекомендует внимательно проверять наличные деньги, обращая внимание на защитные элементы и надписи. Подлинные банкноты имеют водяные знаки, защитную нить, микротекст и другие признаки, которые можно определить визуально и на ощупь.

В случае обнаружения сомнительных банкнот, в том числе имитирующих внешние признаки национальной валюты, Нацбанк рекомендует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.