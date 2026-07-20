Нацбанк начал продажу коллекционной монеты «BURABAY»

Сегодня, 20 июля, стартует продажа коллекционных монет «BURABAY», передает Kazinform со ссылкой на Нацбанк РК.

Монета из серии «Природные жемчужины Казахстана» из серебра 925 пробы, с применением технологии цветной печати и интерференционного радужного покрытия.

Масса — 31,1 грамма, размером 45×30 мм, качество изготовления — proof, номинал — 1000 теңге, тираж — 2000 штук.

Приобрести монеты можно в интернет-магазине Нацбанка.

Ранее сообщалось, что Нацбанк РК выпускает коллекционные монеты с Бурабаем, Сыганаком и к 35-летию СНГ.