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    Нацбанк Казахстана станет учредителем отечественного рейтингового агентства

    Президент подписал Закон «О кредитной рейтинговой деятельности», который вводит единые правила работы рейтинговых агентств в Казахстане. Все подробности в материале корреспондента агентства Kazinform.

    Национальный Банк Казахстана, Қазақстан Ұлттық Банкі
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Что изменится для финрынка Казахстана?

    Кредитные рейтинги в Казахстане смогут присваивать только зарегистрированные и признанные в соответствии с законом кредитные рейтинговые агентства. Для них вводится четкая классификация: казахстанские, международные и иностранные агентства.

    Одним из главных нововведений станет создание казахстанского рейтингового агентства, одним из учредителей которого выступит Национальный банк РК. Для него законом устанавливаются отдельные требования к капиталу, корпоративному управлению, внутреннему контролю и работе с конфликтами интересов.

    Агентства смогут присваивать не только кредитные рейтинги. Закон предусматривает возможность присвоения рейтингов корпоративного управления, соответствия принципам исламского финансирования, суверенного кредитного рейтинга, рейтинга устойчивого развития и других видов рейтингов.

    При этом методики оценки должны быть прозрачными и обоснованными, а информация, на которой основывается рейтинг, — качественной и достоверной. Агентства также обязаны раскрывать предусмотренную законом информацию и обеспечивать независимость своей деятельности.

    Национальный банк Казахстана Қазақстан Ұлттық банкі
    Фото: Адлет Беремкулов/Kazinform

    Какие требования к руководству нового агентства

    Отдельные требования установлены к руководящим работникам казахстанского рейтингового агентства. На руководящие должности смогут назначаться лица с высшим экономическим, юридическим, математическим или техническим образованием и необходимым профессиональным стажем.

    Кроме того, от руководителей потребуется безупречная деловая репутация. Ограничения предусмотрены, в частности, для лиц, совершавших коррупционные правонарушения, а также для тех, кому ранее было отозвано согласие на занятие руководящей должности в финансовой организации или кто был отстранен от ее исполнения.

    Проверять соответствие кандидатов установленным требованиям будет само казахстанское рейтинговое агентство.

    Резюмируя новость, закон фактически устанавливает отдельные правила для рынка кредитных рейтингов: определяет, кто вправе их присваивать, по каким принципам должна проводиться оценка и какие требования предъявляются к самим агентствам и их руководству.

    Ожидается, что это должно повысить прозрачность рейтинговой деятельности и защитить пользователей рейтингов от необоснованных или конфликтных оценок.

    Закон вводится в действие с 21 октября 2026 года, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать с 1 июля 2027 года.

    Ранее стало известно, что казахстанцам дадут 14 дней, чтобы отказаться от кредита без штрафа.

    Президент Казахстана Нацбанк Казахстана Закон и право Финансовый рынок РК Рейтинговое агенство Экономика
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор