Нацбанк Казахстана станет учредителем отечественного рейтингового агентства

Президент подписал Закон «О кредитной рейтинговой деятельности», который вводит единые правила работы рейтинговых агентств в Казахстане. Все подробности в материале корреспондента агентства Kazinform.

Что изменится для финрынка Казахстана?

Кредитные рейтинги в Казахстане смогут присваивать только зарегистрированные и признанные в соответствии с законом кредитные рейтинговые агентства. Для них вводится четкая классификация: казахстанские, международные и иностранные агентства.

Одним из главных нововведений станет создание казахстанского рейтингового агентства, одним из учредителей которого выступит Национальный банк РК. Для него законом устанавливаются отдельные требования к капиталу, корпоративному управлению, внутреннему контролю и работе с конфликтами интересов.

Агентства смогут присваивать не только кредитные рейтинги. Закон предусматривает возможность присвоения рейтингов корпоративного управления, соответствия принципам исламского финансирования, суверенного кредитного рейтинга, рейтинга устойчивого развития и других видов рейтингов.

При этом методики оценки должны быть прозрачными и обоснованными, а информация, на которой основывается рейтинг, — качественной и достоверной. Агентства также обязаны раскрывать предусмотренную законом информацию и обеспечивать независимость своей деятельности.

Фото: Адлет Беремкулов/Kazinform

Какие требования к руководству нового агентства

Отдельные требования установлены к руководящим работникам казахстанского рейтингового агентства. На руководящие должности смогут назначаться лица с высшим экономическим, юридическим, математическим или техническим образованием и необходимым профессиональным стажем.

Кроме того, от руководителей потребуется безупречная деловая репутация. Ограничения предусмотрены, в частности, для лиц, совершавших коррупционные правонарушения, а также для тех, кому ранее было отозвано согласие на занятие руководящей должности в финансовой организации или кто был отстранен от ее исполнения.

Проверять соответствие кандидатов установленным требованиям будет само казахстанское рейтинговое агентство.

Резюмируя новость, закон фактически устанавливает отдельные правила для рынка кредитных рейтингов: определяет, кто вправе их присваивать, по каким принципам должна проводиться оценка и какие требования предъявляются к самим агентствам и их руководству.

Ожидается, что это должно повысить прозрачность рейтинговой деятельности и защитить пользователей рейтингов от необоснованных или конфликтных оценок.

Закон вводится в действие с 21 октября 2026 года, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать с 1 июля 2027 года.

Ранее стало известно, что казахстанцам дадут 14 дней, чтобы отказаться от кредита без штрафа.