14:18, 19 Июнь 2025 | GMT +5
Нацбанк Казахстана прекращает чеканку монет 1 и 2 тенге
Национальный банк Казахстана не планирует выпускать новые монеты номиналом 1 и 2 тенге. Об этом сообщил председатель НБ Тимур Сулейменов в кулуарах Сената, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Чеканить дополнительные монеты в 1 и 2 тенге мы не будем. Те, что уже находятся в обращении, останутся в ходу, изъятие не планируется. Однако тратить средства на их дальнейший выпуск мы считаем нецелесообразным, — отметил глава Нацбанка.
По его словам, регулятор уже определил базовый план в отношении мелких монет: они сохранят свою законную платёжную силу, но новый тираж производиться не будет.
Ранее стало известно, что Национальный банк Республики Казахстан не снизит базовую ставку до конца 2025 года.