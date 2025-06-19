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    14:18, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Нацбанк Казахстана прекращает чеканку монет 1 и 2 тенге

    Национальный банк Казахстана не планирует выпускать новые монеты номиналом 1 и 2 тенге. Об этом сообщил председатель НБ Тимур Сулейменов в кулуарах Сената, передает корреспондент агентства Kazinform.

    1 тенге
    Фото: Нацбанк

    — Чеканить дополнительные монеты в 1 и 2 тенге мы не будем. Те, что уже находятся в обращении, останутся в ходу, изъятие не планируется. Однако тратить средства на их дальнейший выпуск мы считаем нецелесообразным, — отметил глава Нацбанка.

    По его словам, регулятор уже определил базовый план в отношении мелких монет: они сохранят свою законную платёжную силу, но новый тираж производиться не будет.

    Ранее стало известно, что Национальный банк Республики Казахстан не снизит базовую ставку до конца 2025 года.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Монетный двор Казахстана Деньги Экономика
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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