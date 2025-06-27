Нацбанк и МФЦА проверят кэшбэки Freedom Bank

— Насколько мне известно, сам банк уже дал пояснения. Эта схема была структурирована через Международный финансовый центр «Астана». Как регулятор по всей территории Казахстана, мы должны дополнительно изучить этот вопрос. Мы свяжемся с МФЦА. Проверим всю нормативно-правовую базу. И только после этого поймем, как это работает. Когда они внедряли эту схему, мы уже обсуждали это с МФЦА. Тогда нам сказали, что все соответствует их внутренним правилам. Сейчас появилась необходимость в дополнительной проверке. В целом, вероятно, нужно лучше скоординировать компетенции МФЦА. В том числе — наладить взаимодействие между регуляторами, — сказал он перед совместным заседанием палат Парламента.