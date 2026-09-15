Нацбанк готовится ввести новый лимит на межбанковские переводы казахстанцев

Речь идет о Межбанковской системе мобильных платежей (МСМП), запущенной 19 июля. Она позволяет переводить деньги между банками по номеру телефона.

— Есть базовые лимиты, которые определяются в рамках нашей общей системы управления рисками. На сегодня мы вынесли на обсуждение проект НПА на «Открытые НПА» и если все будет принято, то к октябрю все это заработает. Мы нарастили с одного миллиона до двух миллионов теңге за одну транзакцию, — сообщил заместитель председателя Национального банка Бинур Жаленов на брифинге в Правительстве.