Нацбанк готовится ввести новый лимит на межбанковские переводы казахстанцев
В Казахстане планируют увеличить лимит межбанковских переводов по номеру телефона с одного миллиона до двух миллионов теңге за одну транзакцию. Новые правила могут вступить в силу в октябре, передает корреспондент агентства Kazinform.
Речь идет о Межбанковской системе мобильных платежей (МСМП), запущенной 19 июля. Она позволяет переводить деньги между банками по номеру телефона.
— Есть базовые лимиты, которые определяются в рамках нашей общей системы управления рисками. На сегодня мы вынесли на обсуждение проект НПА на «Открытые НПА» и если все будет принято, то к октябрю все это заработает. Мы нарастили с одного миллиона до двух миллионов теңге за одну транзакцию, — сообщил заместитель председателя Национального банка Бинур Жаленов на брифинге в Правительстве.
Ранее сообщалось, что QR-платежи и цифровой теңге могут освободить от НДС в Казахстане.