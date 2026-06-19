На трассе под Астаной начали тестировать «светящуюся» дорогу

Новая технология впервые применена на участке автодороги «Астана — Коргалжын» для повышения видимости разметки в темное время суток. По итогам испытаний будет принято решение о возможности ее применения на других республиканских трассах, передает корреспондент агентства Kazinform.

О новшестве сообщили в АО «НК «ҚазАвтоЖол». По словам сотрудников ведомства, подобное решение принято для повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах республиканского значения.

На одном из участков трассы «Астана — Коргалжын» дорожные службы нанесли экспериментальную разметку с использованием люминесцентной краски.

— Пилотный участок расположен на 23-м километре автодороги. Данное направление было выбрано не случайно: здесь наблюдается интенсивное транспортное движение, а также характерны переменчивые природно-климатические условия. Кроме того, за последние три года на рассматриваемом участке зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, — сообщили в ведомстве.

Люминесцентная дорожная краска отличается способностью накапливать световую энергию в дневное время и отдавать ее в темноте. Благодаря этому разметка становится более заметной в условиях недостаточного освещения, в ночное время, а также на участках, где водителям особенно важно заранее видеть траекторию движения.

В отличие от обычной разметки, новое покрытие направлено не только на обозначение полосы движения, но и на дополнительное визуальное ориентирование водителей. Это особенно актуально для загородных трасс, участков с ограниченной освещенностью, поворотами, съездами и потенциально опасными зонами.

Во время испытаний специалистам АО «НК «ҚазАвтоЖол» предстоит оценить яркость свечения, устойчивость материала к износу, воздействию осадков, перепадам температур и транспортной нагрузке. Также будет изучено, насколько новая разметка влияет на восприятие дороги водителями в реальных условиях эксплуатации.

— Наша задача — внедрять практичные решения, которые напрямую работают на безопасность участников дорожного движения. Люминесцентная разметка может стать дополнительным инструментом предупреждения ДТП на участках с повышенным риском. По итогам испытаний мы примем решение о возможности ее применения на других республиканских трассах, — отметили в АО «НК «ҚазАвтоЖол».

В случае успешного завершения пилотного проекта технология может быть поэтапно применена и на других автомобильных дорогах страны.

Это станет одним из шагов по модернизации дорожной инфраструктуры Казахстана и внедрению современных решений в сфере безопасности движения.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Алматы усилила проверки на дорогах.