Рев моторов по ночам: полиция Алматы усилила проверки на дорогах

В Алматы с наступлением лета все чаще можно услышать рев моторов, будто по городу ездят болиды Формулы-1. Корреспондент агентства Kazinform выяснил, откуда на дорогах города такие автомобили с подобными спецэффектами.

Рев мотора при начале движения автомобиля, характерный для болидов Формулы-1, завораживает. Но если этот звук раздается на улицах густонаселенного города, он может нравиться далеко не всем. Однако жители Алматы вынуждены периодически вздрагивать по ночам от громкого рева автомобильных двигателей.

По информации из открытых источников, чтобы обычная машина так звучала, автовладельцу достаточно установить прямоточный спортивный выхлоп или провести глубокий тюнинг. Другой вариант — установка равнодлинного выпускного коллектора. Это система, которая направляет выхлопные газы из всех цилиндров в единый узел таким образом, чтобы импульсы накладывались друг на друга в строгой последовательности, создавая акустический резонанс. Еще один вариант — прямоточный глушитель, который позволяет сохранить высокую частоту звука без добавления низкочастотного баса.

Однако есть и другая сторона вопроса: все эти изменения конструкции автомобиля могут привести к серьезным проблемам для владельца.

Начальник управления общественной безопасности департамента полиции Алматы Тимур Ногайбаев на брифинге в РСК, отвечая на вопрос корреспондента Kazinform, сообщил, что летом в городе участились случаи, когда автолюбители на машинах с громкими двигателями шумно разъезжают по улицам в ночное время.

— В случае выявления сотрудниками полиции правонарушитель привлекается к административной ответственности, в том числе за нарушение тишины в ночное время суток, предусмотрено статьей 437 КоАП РК. Если мы установим, что автомашина была переоборудована, то за переоборудование привлекается к административной ответственности, — сказал Тимур Ногайбаев.

Также отмечено, что стражи правопорядка усилили контроль за автотранспортом.

— Ежедневно мы проводим рейдовые мероприятия. Особенно усиливаем в выходные и праздничные дни, в пятницу и субботу активно работаем в данном направлении, — заявил глава управления общественной безопасности ДП Алматы.

Ранее мы рассказывали, как объяснил превышение скорости обвиняемый в смертельном ДТП на проспекте аль-Фараби в Алматы.