В статье National Geographic «Почему 2024 год - лучшее время для путешествия в Казахстан» автор рассказывает, чем Казахстан привлекает путешественников и описывает, как исследовать знаменитые места и культуру страны, передает агентство Kazinform.

Согласно статье, в этом году прямые рейсы, фестивали с кочевым колоритом и красота древней природы привлекают путешественников в казахские степи в этом году.

- Протягиваясь далеко за горизонт, обширные просторы Великой степи простираются через Центральную Азию в суровой и драматичной манере. Степи иногда бороздят наездники или одинокие кочевники, но равнины Казахстана все еще остаются неисследованными путешественниками. Этот красивый и удаленный регион все чаще показывает миру свою современную идентичность через свои города, мероприятия и транспортные узлы. Благодаря ряду прямых рейсов из Лондона и 30-дневному безвизовому режиму посетители из Великобритании теперь, как никогда легко, могут познакомиться с уникальной культурой и ландшафтами Казахстана, - говорится в статье.

Автор статьи рекомендует посетить такие места как Кольсайские озера, Чарынский каньон, плато в Мангистауской области и исторический город Шымкент.

- Большинство посетителей попадут в Казахстан с лесистой юго-восточной стороны, приземляясь в Алматы. Город окружен густыми зарослями сосен и берез, а зеленые горные вершины скрывают озера и извилистые конные тропы. В национальном парке «Кольсайские озера» наибольшее внимание привлекают лазурные воды озера Каинды. Оползень, вызванный землетрясением, образовал естественную плотину и затопил хвойный лес. Сейчас его окружают живописные пешие тропы и уединенные варианты проживания. Для столь же впечатляющих, но совершенно разных пейзажей отправляйтесь из Алматы в Чарынский каньон. Огромное красно-золотое ущелье прорезано проходимой или проезжаемой (на внедорожнике) тропой, которая ведет посетителей к головокружительным смотровым площадкам. - рассказывается в статье.

Также советуется посетить на поезде в Туркестанскую область и исторический город Великого шелкового пути Шымкент. Жизнь здесь продолжается с четвертого века, и город принимал суфийских шейхов и монгольских лидеров, становясь центром исламского образования при Тимуридах. Узбекская архитектура и персидские дизайны города были сохранены с советского времени, что делает его идеальной остановкой для тех, кто интересуется историей тюркской степи, и отличной базой для дальнейшего исследования Туркестанской области.

- На западе портовый город Актау и его каспийские берега предлагают доступ к неземным плато, которые характеризуют Мангистаускую область. Пронизанный линиями охры и янтарными полосами. Здесь красочная геология окутывает лабиринтные пустынные тропы и впечатляющие ущелья. Острые выступы и волнообразные скальные образования, скрывающие в тени явные следы 50 миллионов лет жизни, существовавшей в его каньонах — палеонтологи регулярно обнаруживают новые свидетельства о животном мире в Устюртском природном заповеднике. От больших тираннозавров и мамонтов до гигантских рыб, окаменевших в палеозойских морях — фауна региона формировалась тысячелетиями, - продолжают в статье.

Также в статье говорится о традициях, которые сохраняются до сих пор.

- Все эти ландшафты веками исследовали кочевники степи, чьи древние традиции можно увидеть и сегодня. Понаблюдайте за выступлениями наездников или сокольников, которые выпускают своих охотничьих птиц, прежде чем сесть и попробовать бешбармак — блюдо из вареного мяса. Или закажите курт, приготовленный из козьего или верблюжьего молока, который хранится в седельных сумках, - советуют в сатье.

Автор рекомендует посетить Казахстан в 2024 году, так как в сентябре состоятся пятые Всемирные игры кочевников, на которые приедут участники со всей Евразийской степи. Лучшим временем для посещения он назвал весну или осень, так как в эти сезоны климат более умеренный. Зимой же он советует отправиться на горнолыжные курорты Алматы.

Посетителям из Великобритании автор советует остановиться в Актау или Алматы, до которых можно добраться прямыми рейсами из Лондона, назвав их «центрами, которые служат воротами к лучшим природным и культурным достопримечательностям», а затем поехать в Астану, чтобы попасть на Всемирные игры кочевников.