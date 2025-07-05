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    15:15, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Наталья Богданова пробилась в финал Кубка мира в Астане

    Казахстанская боксёрша Наталья Богданова вышла в финал Кубка мира по боксу, проходящего в Астане, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Наталья Богданова
    Фото: World Boxing Cup Astana 2025

    В полуфинальном бою в весовой категории до 70 кг спортсменка одержала победу над представительницей Нигерии Мбатой Патрицией. С первых секунд Богданова захватила инициативу и контролировала ход поединка до самого финального гонга. Казахстанка демонстрировала отличную технику, точные удары и тактическую выверенность.

    Наталья Богданова — одна из сильнейших спортсменок в своём весе. Она бронзовый призёр чемпионата мира 2025 года в Сербии и Азиатских игр 2022 года. Боксёрша входит в состав национальной сборной Казахстана и является многократным призёром международных соревнований.

    Отметим, что соперница казахстанки, Мбата Патриция, ранее участвовала в ряде африканских и международных турниров.

    Напомним, в предыдущем круге Богданова обошла соперницу из Бразилии демонстрируя агрессивную манеру ведения боя и превосходство в силе и технике.



    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Астана Видео Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
    Автор
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