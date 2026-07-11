Натальные карты вызвали новый тренд: казахстанцы массово ищут время своего рождения

В последние недели казахстанцы все чаще обращаются в родильные дома и архивы, чтобы узнать точное время своего рождения. Kazinform выяснил, для чего это делают, где можно получить данные сведения и сохраняются ли они спустя десятилетия.

До чего дошел интерес

Тема с запросом точного времени активно вирусилась в социальных сетях: многие начали обращаться в родильные дома и архивы, чтобы получить данные. Как выяснилось позже — активность была раскручена не случайно, информация такого плана требуется для составления натальных карт.

По словам астролога и психолога Магии Тусибековой, растущий интерес к натальным картам связан не только с популярностью астрологии, но и с запросом общества на самопознание.

— Как астролог и дипломированный психолог с многолетним опытом практической работы, я понимаю, почему этот бум возник именно сейчас и почему он вызвал такой резонанс. За этим явлением стоят вполне понятные психологические и социальные процессы. Интерес к натальным картам, который сегодня наблюдается в Казахстане, выглядит вполне закономерным. На мой взгляд, речь идет не просто о модном увлечении, а о более глубоком общественном запросе на самопознание, понимание своих возможностей и поиск внутренних ориентиров, — считает специалист.

Она отмечает, что для составления натальной карты важна не только дата и место рождения, но и точное время появления человека на свет.

— В профессиональной астрологии натальная карта — это не просто гороскоп по знаку зодиака, а индивидуальная карта рождения человека, построенная на дате, месте и времени его появления на свет. Именно время рождения определяет положение астрологических домов — сфер жизни, которые используются при анализе личности, способностей, жизненных задач и потенциальных сценариев развития событий. Даже небольшая погрешность во времени может существенно повлиять на интерпретацию карты и снизить точность индивидуального анализа и прогнозирования, — пояснила Магия Тусибекова.

По ее словам, именно поэтому все больше людей обращаются в архивы родильных домов, чтобы уточнить сведения о времени своего рождения.

— Именно поэтому люди, которые хотят получить максимально точный разбор, все чаще обращаются в архивы родильных домов для уточнения времени своего рождения. Многие начинают понимать разницу между общими астрологическими описаниями и персональным анализом, основанным на точных данных. По моим наблюдениям, за последние несколько лет количество клиентов, которые специально уточняют время своего рождения через архивы и родильные дома, заметно увеличилось. Если раньше такие случаи были скорее исключением, то сегодня это уже устойчивый тренд. Люди все чаще понимают, что точность исходных данных напрямую влияет на качество анализа, — отметила она.

Эксперт считает, что популярность темы объясняется сразу несколькими факторами.

— Мы живем в период быстрых экономических и социальных перемен. Когда внешняя среда становится менее предсказуемой, человек стремится найти внутренние точки опоры и лучше понять самого себя, — говорит специалист.

Фото: Kazinform /ИИ

По ее словам, все больше казахстанцев интересуются психологией, коучингом и практиками саморазвития, а астрология для многих становится одним из способов самоанализа. Она также связывает интерес к натальным картам с психологической потребностью человека найти объяснение происходящему в условиях неопределенности.

— С точки зрения психологии интерес к натальным картам можно рассматривать как естественную адаптационную реакцию психики на высокий уровень неопределенности. Когда человек сталкивается с тревогой, нестабильностью и отсутствием ясности относительно будущего, возрастает потребность в поиске смыслов, ориентиров и ощущения контроля над происходящим. Для многих людей натальная карта становится инструментом, который помогает структурировать представление о себе и своей жизни, — пояснила эксперт.

По ее наблюдениям, сегодня большинство казахстанцев приходят не за «предсказаниями», а за возможностью лучше понять себя.

— В своей практике я все чаще сталкиваюсь с тем, что людей интересует не столько прогноз будущего, сколько возможность глубже понять собственные особенности, сильные стороны и внутренние ресурсы. На мой взгляд, сегодняшний интерес к натальным картам связан не столько с желанием узнать будущее, сколько со стремлением лучше понять себя, свои сильные стороны и увидеть определенную логику происходящих событий. Если говорить совсем коротко, люди приходят за натальной картой не только за ответом на вопрос «Что будет?», а прежде всего за ответом на вопрос «Кто я?», — отметила она.

Отдельную роль, по мнению специалиста, сыграли социальные сети.

— Немаловажную роль играют и социальные сети. Контент, связанный с астрологией, сегодня набирает миллионы просмотров по всему миру. Все больше людей интересуются натальными картами, совместимостью, жизненными циклами и вопросами самопознания, что дополнительно подогревает интерес к теме, — считает эксперт.

Про социально-экономическую составляющую и популярность увлечения говорит психолог Элина Каёхтина. По ее мнению, рост интереса к натальным картам и другим эзотерическим практикам может быть связан с общей социальной и экономической неопределенностью.

— В периоды кризисов люди нередко ищут дополнительные точки опоры и способы справиться с тревогой. Подобные явления уже наблюдались в разные исторические периоды. Например, в 1990-е годы были популярны различные нетрадиционные практики, а сегодня внимание сместилось к астрологии, нумерологии и натальным картам. Кроме того, отдельные темы могут становиться особенно востребованными благодаря информационному эффекту и быстро распространяться как тренд, — считает психолог.

Фото: Pexels

Как реагируют в госорганах

Информация о рождении официально регистрируется в специальной системе. Как сообщили в Республиканском центре электронного здравоохранения Министерства здравоохранения РК, в информационном блоке «Регистр прикрепленного населения» осуществляется регистрация медицинского свидетельства о рождении по форме № 041/у, в котором указываются дата и время рождения ребенка.

В ведомстве пояснили, что электронная регистрация таких сведений ведется с 2012 года, а сами записи хранятся бессрочно.

При этом бумажная форма медицинского свидетельства о рождении хранится в медицинской организации в течение пяти лет. Такой срок установлен приказом министра здравоохранения №ҚР ДСМ-175/2020. После этого документы могут быть переданы в архив в установленном порядке.

Там уточнили, что гражданин может получить сведения о времени своего рождения, если отсутствуют предусмотренные законом ограничения, например когда с запросом обращается сам человек.

— Если медицинская организация была реорганизована, ликвидирована или ее архив передан в другое учреждение, гражданам рекомендуют обращаться в управление здравоохранения области, города республиканского значения или столицы, где смогут сообщить место хранения архивной медицинской документации, — при этом уточнили в Минздраве РК.

Через eGov к сожалению запросить нельзя — подобная госуслуга по получению сведений о времени рождения не предусмотрена.

Да, финал лучше сделать не только с выводом, но и отметить, что ажиотаж количественно ведомством не подтвержден. Несмотря на всплеск интереса к поиску времени рождения, официальные сведения в Казахстане сохраняются и могут быть предоставлены гражданину в установленном порядке. Однако воспользоваться для этого сервисами eGov пока невозможно. При этом в Министерстве здравоохранения сообщили, что статистика обращений за такими сведениями не ведется, поэтому оценить масштаб нового тренда официально нельзя.

Ранее в Казахстане определили лучшие роддома и детские больницы. Кто занял почетные места — можно прочитать здесь.