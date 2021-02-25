Наталья Нагачевская: День благодарности –  уникальный праздник для всех казахстанцев

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - День благодарности - уникальный праздник для казахстанцев, наполненный глубоким смыслом и духовной радостью, отмечает председатель Объединения поляков Акмолинской области Наталья Нагачевская. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Этот праздник демонстрирует единство, солидарность и дружбу этносов, проживающих в нашей стране. Мои дедушка и бабушка, как и многие тысячи поляков, были депортированы в Казахстан бесчеловечным сталинским режимом в 1936 году. Несмотря на то, что казахи в то же самое время сами пережили голодомор, встретили их не как врагов, а как собратьев по несчастью, делились теми крохами хлеба, которых и самим-то не хватало. Учили людей, приехавших из теплой обжитой Европы, выживать в суровых бескрайних степях Азии. Незнание языка друг друга не стало серьезным барьером в общении, главными для людей были взаимопонимание и солидарность в решении житейских проблем, чувство сострадания и умение прийти на помощь в трудную минуту. И поляки выжили, сберегли сами и передали нам как завет, благодарность к народу, богатому душой, за помощь и поддержку в лихолетья репрессий. Жили по-соседски, растили детей, внуков, тяжело трудились, вместе огорчались, но и вместе радовались, уважая стариков и поддерживая молодых. Учились друг у друга - ведь мы все такие разные», - отметила она.

По словам Н.Нагачевской, сегодня мы живем в свободной стране, весь мир открыт для нас.

«Мы живем рука об руку с казахами, корейцами, немцами, ингушами и другими этносами, вместе строим будущее наших детей - наш Независимый Казахстан. Я являюсь казахской келин. Сегодня мы с мужем воспитываем двух замечательных сыновей, которые взяли от наших народов все самое лучшее. Казахские обычаи и традиции стали неотъемлемой частью моей жизни, в свою очередь, я внесла неповторимый польский колорит в мою семью. Большая дружная семья моего мужа символизирует собой многонациональный казахстанский народ, ведь в ней есть также украинцы, поляки и немцы. В преддверии замечательного праздника - Дня благодарности, я хочу выразить слова благодарности своим родителям, мужу за счастливую семью и прекрасных детей. Я благодарна жителям нашей области за неповторимую теплую атмосферу, нашему Елбасы и Президенту за мир и согласие в Казахстане», - резюмировала Наталья Нагачевская.