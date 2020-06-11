Наступил новый этап развития казахстанской модели общественного согласия - Жансеит Туймебаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В режиме онлайн состоялось заседание Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана, в ходе которого обсуждены вопросы модернизации государственной политики в межэтнической сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем слове заместитель Председателя АНК – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Жансеит Туймебаев отметил, что государственная и общественная жизнь, вопросы сохранения единства и общества остаются одними из главных.

«Сегодня наступил новый этап развития казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства. Мир не стоит на месте, меняется наша жизнь, меняется повестка дня (…). Не случайно Елбасы остается председателем Ассамблеи, общенациональным гарантом политики, мира и согласия. В многосоставном государстве со сложной этнической, религиозной, региональной и социальной палитрой вопрос единства будет стоять всегда. Наша задача - чтобы имеющееся многообразие не превратилось в разделительные линии. Обозначая задачи укрепления общественного согласия, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что их реализация станет результатом усилий всего общества», - отметил в приветственной речи Жансеит Туймебаев.

По словам Жансеита Туймебаева, принцип «Единство нации - в ее многообразии!» остается принципиальной позицией Главы государства, который продолжит создавать условия для развития языков и культуры всех этнических групп нашей страны.

«Это глубоко прагматичная позиция, которую предполагается обеспечить через конструктивный общественный диалог, основу согласия и стабильности. Не случайно Глава государства подчеркивает, что нашим неизменным принципом остаются и крылатые слова Елбасы: «Единство народа - наше самое ценное достояние». Согласие и единство, мудрость и взаимопонимание способствуют нашему движению вперед. А значит, стратегический курс Елбасы на формирование единой нации сильных и ответственных людей будет продолжен на новом уровне укрепления единства и сплоченности народа, мира и спокойствия на земле Казахстана», - подчеркнул Ж. Туймебаев.