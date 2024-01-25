25 января наступает первое полнолуние наступившего нового года. Это мистическое полнолуние называется Волчьей Луной, передает корреспондент агентства Kazinform.

Полнолуние называется Волчьим, так как в это время ночные хищники наиболее активны и чаще выходят на нее выть. Оказалось, что есть и другие названия полнолунию 25 января: Тихая Луна, Старая Луна, Холодная Луна, Сенная Луна, Оленья Луна, Грозовая Луна, Медовая Луна.

Волчья Луна — время перемен, а сила високосного года может сделать эти перемены необратимыми. Поэтому в ночь полнолуния, день перед полнолунием и несколько дней после стоит быть очень внимательными к своим поступкам и словам. Это энергетически очень сильное время, которое стоит использовать, чтобы завершить начатое или попрощаться с тем, с чем вы не можете согласиться, что уже устарело морально или пришло в негодность физически, отмечают астрологи.

Тем не менее, это хорошее время для начала чего-то нового и воплощения в жизнь давних желаний. Поскольку полнолуние переходит в знак Льва, который связан с нашим сердцем, Волчья Луна дает возможность наладить отношения с любимыми. Людям захочется больше общаться и развлекаться. Но также есть и риски увлечься азартными играми, экстремальным отдыхом, а также поругаться с близкими. Но не стоит в эти дни провоцировать или принимать участие в конфликтах, ссорах и спорах. Все эмоции в период полнолуния накалены, а значит, велик риск наломать дров, предупреждают звездочеты.