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    05:12, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Наступает первое полнолуние високосного года — Волчья Луна

    полнолуние
    Фото: pixabay.com

    25 января наступает первое полнолуние наступившего нового года. Это мистическое полнолуние называется Волчьей Луной, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Полнолуние называется Волчьим, так как в это время ночные хищники наиболее активны и чаще выходят на нее выть. Оказалось, что есть и другие названия полнолунию 25 января: Тихая Луна, Старая Луна, Холодная Луна, Сенная Луна, Оленья Луна, Грозовая Луна, Медовая Луна.

    Волчья Луна — время перемен, а сила високосного года может сделать эти перемены необратимыми. Поэтому в ночь полнолуния, день перед полнолунием и несколько дней после стоит быть очень внимательными к своим поступкам и словам. Это энергетически очень сильное время, которое стоит использовать, чтобы завершить начатое или попрощаться с тем, с чем вы не можете согласиться, что уже устарело морально или пришло в негодность физически, отмечают астрологи.

    Тем не менее, это хорошее время для начала чего-то нового и воплощения в жизнь давних желаний. Поскольку полнолуние переходит в знак Льва, который связан с нашим сердцем, Волчья Луна дает возможность наладить отношения с любимыми. Людям захочется больше общаться и развлекаться. Но также есть и риски увлечься азартными играми, экстремальным отдыхом, а также поругаться с близкими. Но не стоит в эти дни провоцировать или принимать участие в конфликтах, ссорах и спорах. Все эмоции в период полнолуния накалены, а значит, велик риск наломать дров, предупреждают звездочеты.

    Теги:
    Казахстан Общество Астрономия Космос
    Сара Кабикызы
    Автор
    Сара Кабикызы
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