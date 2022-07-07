7 Июля 2022 19:03

Настроение алматинцев улучшилось - Ерболат Досаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев считает, что настроение горожан улучшилось и они с большим оптимизмом смотрят в будущее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в СЦК журналист спросил у акима: «Одним из поручений Главы государства после январских событий было оживить настоящий алматинский дух и вернуть хорошее настроение жителям города. Расскажите, как и какими способами акимат намерен выполнить это поручение?»

«Я считаю, что хороший дух и настроение горожанам мы вернем при стабильной экономическо-социальной обстановке и решением накопившихся вопросов. Поэтому вся моя работа за прошедшие пять месяцев и далее направлена именно на решение такого рода вопросов», - ответил Е. Досаев.

По словам акима, необходимо обращать внимание на социально-экономическое развитие и на вопросы безопасности.

«Первое – это социально-экономическое развитие города, если мы эти проблемы решаем, у людей есть доходы, есть возможность развиваться, то это и будет главным нашим вкладом в создание хорошего настроения для горожан. Второе, не менее важное, это вопрос безопасности, ощущение безопасности. Очень важно горожанам вернуть это ощущение. И сегодня эта большая работа проводится. По крайней мере, я в Алматы не сижу в кабинете, очень много перемещаюсь по городу и вижу, я считаю, что настроение улучшилось и люди на самом деле с гораздо большим оптимизмом смотрят в будущее. Не все еще восстановилось, временами я в глазах вижу вопросы и к нам, и в целом, что будет происходить. Но я думаю, что как раз, и то, что мы с вами вместе занимаемся, это и строительство Нового Казахстана, оно должно вызывать вопросы и нас подвигать вперед на наше развитие», - добавил градоначальник.

Ерболат Досаев заявил, что будет прилагать все необходимые усилия для того, чтобы Алматы дальше развивался.