Настоящее и будущее: в Семее реализуют инвестпроекты и строят инфраструктуру

Приведены в порядок мосты, частично — дороги и дворы. Время не стоит на месте, и вот уже обретает границы новый микрорайон будущего, строятся заводы, стадионы и ещё немало проектов ждут начала реализации.

Фото: акимат области Абай

Четкий план развития Семея представил на встрече с жителями города аким области Абай Берик Уали. Глава региона отметил, что главная задача, которая стоит перед государством — это повышение уровня и качества жизни граждан. Он подчеркнул, что за 11 месяцев с начала года область сумела добиться определенных успехов в различных отраслях, кроме того, проведен глубокий анализ возможностей области, чтобы диверсифицировать ее экономику.

— Определены ключевые направления развития региона в Плане развития области, приоритетными направлениями которого являются расширение территории индустриальной зоны с целью создания благоприятных условий для инвесторов, диверсификации экономики и обеспечения экономического роста, развитие туризма и АПК, строительство нового микрорайона в качестве якорного проекта для улучшения инфраструктуры города Семей. Это — серьезный поворотный момент для региона, системный план и четко определенные целевые задачи, — сказал Берик Уали.

Особое внимание уделяется инвестиционному климату. В своем Послании народу Казахстана Президент отметил, что «привлечение инвестиций — это неотложная задача», подчеркнул глава региона.

С начала года количество реализуемых проектов увеличилось с 29 до 98, а объем привлекаемых инвестиций вырос с 2,2 трлн тенге до 3,8 трлн. тенге. Из них 51 проект включен в Национальную цифровую инвестиционную платформу.

Фото: акимат области Абай

Так, для расширения международного экономического сотрудничества и привлечения зарубежных инвестиций в рамках Международной субрегиональной конференции «Большой Алтай» с инвесторами из Китая было подписано 15 меморандумов на общую сумму 1,5 млрд долларов США. Они охватывают многие перспективные направления как логистика, туризм, обрабатывающая промышленность и другие отрасли экономики.

Уже начато строительство таких объектов как деревообрабатывающий завод, завод по производству чипов, коммунальный рынок.

Не отстают и выходцы из нашего региона — все больше проектов реализуют наши земляки. Один из них — гостиничный комплекс Pana Complex Semey стоимостью 5,7 млрд тенге, который введут в эксплуатацию уже завтра. На первом этапе гостиница на 180 мест откроет 130 номеров, в рамках проекта создаётся 105 рабочих мест.

— Второй проект — торгово-развлекательный центр Semey Mall, реализуемый компанией Aqniet Group. Общая стоимость проекта составляет 26 млрд тенге, после завершения будет создано 100 рабочих мест. Также в регионе введен в эксплуатацию новый производственный участок ТОО «Казполиграф» — цех по выпуску картонной упаковки. До 30% продукции предприятия экспортируется в страны СНГ, включая Россию, Кыргызстан и Узбекистан, — подчеркнул Берик Уали.

Большое внимание в регионе уделяют также и дорожно-транспортной инфраструктуре и логистике: традиционным болевым точкам Семея и ряда районов области. По словам Берика Уали, в этом году в административном центре 36 улиц получили асфальт впервые в своей истории — до этого момента твердого покрытия на них не было. Глава области подчеркнул, что эту работу власти продолжат и в следующем году — количество впервые заасфальтированных улиц планируют увеличить вдвое.

— В Семее проведен средний ремонт на 52 улицах, причем 36 из них ранее никогда не были заасфальтированы. Работы в этом направлении будут реализовываться поэтапно в течение ближайших двух-трех лет. Также заасфальтированы 40 дворовых территорий, а также благоустроено 35 дворов, — сказал глава региона.

Фото: акимат области Абай

Кроме того, крайне важным остается вопрос электроснабжения региона. Глава государства, на встрече с представителями сферы энергетики 17 декабря, подчеркнул, что необходимо построить теплоэлектростанцию в городе Курчатов и теплоэлектроцентраль в Семее.

— Следует отметить, что завершены работы по электроснабжению дачного массива «Мурат» и поселка Бобровка, общая стоимость проекта составила 2,2 млрд тенге, — добавил Берик Уали.

В Семее также планируют построить новый микрорайон, учитывая износ инфраструктуры исторического центра города и дефицита свободного места для нового строительства. Новый микрорайон станет административно-деловым центром Семея, в нем появится множество новых зданий, помимо жилых массивов.