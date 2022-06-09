9 Июня 2022 10:26

Настоящая работа только начинается - спикер Сената о референдуме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев заявил, что деятельность палаты необходимо будет усовершенствовать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«5 июня в нашей стране прошел общенациональный референдум. Это одно из самых важных и решающих событий в истории нашей страны. Большинство граждан, принявших участие в референдуме, проголосовали за предложенные поправки в Конституцию», - сказал Маулен Ашимбаев в ходе пленарного заседания Сената, комментируя прошедший в стране республиканский референдум.

Он подчеркнул, что народ Казахстана выразил поддержку инициативам Президента Касым-Жомарта Токаева по созданию Нового Казахстана.

«Результаты референдума показали, что наша нация готова к большим переменам. Наша будущая задача - реализовать данный выбор народа. Понятно, что реформы, проводимые для модернизации страны, не ограничиваются одним референдумом. Настоящая работа только начинается», - заявил спикер палаты.

«В своем обращении после референдума Глава государства акцентировал внимание на данном вопросе и подчеркнул, что всесторонняя модернизация страны будет продолжена. При этом, важное значение имеет законодательное направление. Здесь масштабы очень большие. Как сказал наш Президент, конституционная реформа позволит модернизировать всю правовую сферу. Это ставит перед Парламентом новые задачи», - считает М. Ашимбаев.

Он добавил, что в соответствии с внесенными изменениями в Конституцию необходимо внести поправки в законодательство.

«Необходимо будет усовершенствовать деятельность Сената. Наша главная цель - формирование демократического, правового, справедливого и социального государства. Надеюсь, что в данной работе депутаты Сената проявят активность и внесут вклад в создание Нового Казахстана», - заключил спикер Сената.

5 июня в Казахстане прошел референдум по поправкам в Конституцию. По данным Центральной комиссии референдума, за конституционные поправки проголосовали 77,18 % граждан или 6 163 516 человек, принявших участие в голосовании во всех регионах страны.