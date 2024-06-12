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    12:03, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Настольный теннис: Кирилл Герасименко получил лицензию на Олимпиаду в Париже

    Кирилл Герасименко
    Фото: Министерство туризма и спорта РК

    Лидер национальной сборной по настольному теннису Кирилл Герасименко получил лицензию на Олимпиаду в Париже, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

    Спортсмен добился этой возможности, участвуя во многих рейтинговых турнирах и набирая регулярные необходимые очки. Сегодня в обновленном рейтинге Международной федерации настольного тенниса (ITTF) он занял первое место среди игроков, не имеющих путевку на азиатском континенте.

    Для Герасименко это будет уже третья Олимпиада в его карьере. Ранее Кирилл представлял страну на играх в Рио и Токио. В столице Франции соревнования по этому виду спорта пройдут с 27 июля по 10 августа.

    Теги:
    Спорт Настольный теннис спортсмены Казахстана Олимпиада
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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